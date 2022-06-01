東京百年歷史教堂簧風琴 漂洋過海復修

東京靈南坂教會（Reinanzaka Church）有一座100年歷史的簧風琴，作為歷史遺產的法國製造蘆葦風琴，今年初飄洋過海往荷蘭進行復修。



在日本僅存兩座的百年簧風琴，其中一部存置在靈南坂教會，教堂逢星期三下午舉行音樂會，歡迎社區人士來享受詩歌。該座歷史遺產的簧風琴由法國製造，教會1986年建成後安裝在此，由於演奏機會減少逐漸老化，1995年音色不在迴響。



然而奇蹟出現，2019年荷蘭管風琴工程師到日本，發現這座寶物，經檢查後認為可以復修，現時教會發起組織名為「和聲保存會」，呼籲社會大眾支持復修工作。



由於在日本找不到專家復修，直至 2019年擬展開有關項目，和聲保存會成員伊藤相信復修項目不僅對傳教工作有用，而且對保存世界遺產承繼先人的遺志，承先啟後起著很大的作用。



保存會委託的工作室，在荷蘭東部負責樂器組管復修的專家，從世界各地收集舊零件，並且維修後再轉售出來，被視為世界領先的樂器醫療室，擁有豐富知識和廣泛合作網絡，不僅在樂器發聲部分而且在聲樂系統、外觀裝飾都很有經驗。



復修工作在今年1月下旬展開，日本從事簧風琴維修的工匠和經驗豐富的愛好者也到場聚首一堂，將簧風琴逐件零件拆解，見證歷史的時刻，簧風琴於2月27日晚離開東京運送往荷蘭進行異國復修工作，計劃在年底前投入使用，在主日崇拜早晚聚會、葬禮、婚禮、外借給教育機構等，再次發出復活的聲音。



靈南坂教會的簧風琴1921年由兩位信徒隨舊教堂的奉獻而捐贈，一直用於主日崇拜表演。它與舊教堂一起在關東大地震和空襲中倖存下來，並在1986年重建教堂時搬到了新的教堂。

