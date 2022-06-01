新加坡教會與政府、科技公司合作打擊網絡激進主義

新加坡的天主教會、宗教和社區組織與政府和社交媒體公司合作，幫助打擊網絡激進主義，並了解如何擴大其在線影響力。



據天主教亞洲新聞聯盟報導，新加坡文化、社區和青年部去年7月發起這項倡議，原因是擔心網絡灌輸和激進主義。



科技巨頭 Facebook、Google、Twitter 和 TikTok 舉辦三場研討會，以幫助教會和組織加強其在線存在，並了解如何對在線發布的激進內容做出反應，尤其是在處理敏感的宗教和種族問題時。



Twitter 上週舉辦了數字媒體研討會，目標是告知宗教組織，讓年輕人遠離互聯網上普遍存在的有關種族和宗教的極端主義內容，尤其是在大流行期間。



國際基督教關懷組織（International Christian Concern）東南亞區域負責人吉那·吳（Gina Goh）讚揚了這一舉措：「新冠大流行導致人們對互聯網的使用增加，不幸的是，如果互聯網用戶缺乏辨別能力，極端主義就會進入他們的腦海。如果任其發展，人們將被激化並被鼓勵對宗教場所或有信仰的人採取行動。」



她繼續說：「很高興看到新加坡政府採取必要措施，教育當地社區了解在線過濾恐怖主義和極端主義的重要性。」



新加坡去年發生網絡激進主義激發這倡議，去年1月警方份逮捕一名16歲少年，指他在3月克賴斯特徹奇清真寺槍擊事件周年紀念日，策劃襲擊兩座清真寺以殺害穆斯林，這名少年根據《內部安全法》被捕。



據報導，這名學生受到極端主義者布蘭頓·塔蘭特（Brenton Tarrant）影響，他於2019年在新西蘭清真寺殺害了50人。



新加坡為東南亞島國，人口近600萬，主要宗教是佛教，其次是基督教、伊斯蘭教、道教和印度教。

