日本福音魔術師 視覺幻像說真理

日本福音魔術師Ritoさん的魔術別具風格，表達了快樂、善良和基於聖經的生活方式，帶給觀眾正向人生，他在一節目分享接觸這恩賜的經過。



幻化魔術活現福音真理



Rito的福音魔術有一種特色，他會一面表演一面微笑，現時在日本和海外的學校、社區中心、機構、企業活動表演，都帶給人光明與盼望的感覺。



父親是牧師、基督教家庭長大的Rito在《生命線》節目分享福音是甚麼？他稱福音是對基督教的上帝的認識，並用魔術告訴世人這好消息。他在小學開始接觸魔術，後來遇到了一位魔術師影響了他的人生。



Rito憶述，開始學習魔術一年，有一位傳教士是日本人，也是魔術師，一個很有幽默感的人，對於一個小學生和初中生來說，進入魔術世界還是陌生充滿好奇，印象深刻的一次， 那位傳教士教他一套繩索魔術。



道具是四條紅色粗長繩，每條繩打結成圓形狀，最後四條繩聯合變成一條大圓繩，寓意每條繩代表一個人，人與人之間互相聯繫變成一個愛的群體，福音魔術帶給人歡樂、正向人生，還有聖經的教導。



為錢拼搏 迷失中重拾魔術恩賜



至於家庭怎樣引導他成材？Rito表示生於一個普通家庭，進入小學的時候父親成為牧師，家庭起了轉變，好像一間教會，小學三年班開始在學校上聖經班，覺得跟其他同學不同，身邊很多基督徒朋友，為能夠愛主而自豪。



到了初中，因為生病不能每天上學，所以星期日是他最快樂的時候，因為可以出外，在教會的青年中心認識多了朋友，大家互動感到有樂趣。聖經的話鼓勵他不要為明天憂，只要做好每一天：「不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」 （馬太福音6:34）



不過，在高中和大學時代愛上了音樂活動，對福音和魔術開始失去興趣，大學畢業後工作，成為日本時下為錢拼搏的工人，那時聖經一段經文提醒他，馬太福音25章14至30節「三個僕人的比喻」神賜他恩賜服侍人，讓Rito醒悟將從前神給他的魔術埋藏了，浪費了生命和時間，於是他到聖經學院進修。



在節目中Rito再次表演一套魔術，一邊玩撲克牌一邊解釋福音，他從撲克牌抽出黑色葵扇A，代表人的自我中心和罪，然後抽出紅心Ｊ，代表耶穌的愛。



Rito指出，期望透過魔術表演告訴人有關上帝的事情，現時他在不同地方表演，醫院探訪病童、學校、幼兒中心，為他們帶來歡樂。



是次見證由日本PBA提供，5月15日在《生命線》YouTube平台播出。

