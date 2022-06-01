華人及各地教徒聚首米蘭 文化激盪主內共融

第十三屆意大利華人天主教團體5月在米蘭舉行聚會，華人群體在意大利社區歷史追索至1930年代，是次聚首與異國信徒文化激盪，彰顯三位一體神合一的美意。



第十三屆意大利華人天主教團體聚會5月21至22日在米蘭有「中國城」美譽的聖三堂舉行，散居在意大利各地的華人教徒聚首一堂，延伸去年10月啟動的世界主教會議進程，加強信徒或團體負責人的意識，在任何決策之前彼此聆聽，有助牧靈工作盡善盡美。



首晚聚會，米蘭總教區德爾皮尼（Mario Delpini）總主教送給堂區禮物點燃的火，促使信徒記得恆常祈禱、信心不滅、祈禱之火長存不息，會中有獻唱詩歌，載歌載舞讚美上主，華人團體同歡樂。



總主教在致辭提到，華人群體在意大利社區歷史追索至1930年代，對社區發展貢獻良多，並且肯定團體，來自不同語言、文化的弟兄姊妹一齊生活，彰顯三位一體上帝的合一彼此共融。



第二晚彌撒後，華人天主教團體的弟兄姊妹一起前往米蘭主教座堂朝聖，約有200人參加，當中有信徒、修女、修士，喜好華人文化的意大利信徒也一齊同行。



泰澤團體歐洲華人牧靈工作負責人若望修士分享，泰澤修士來自世界各大洲，非洲、亞洲、歐洲，大家雖有文化差異，但思想激盪，最緊要就是推心置腹，融入當地文化與保持自身差異之間取得平衡。



若望指出，大家有共同理念，就是要活出福音化的生活，既要保持自身獨特的文化，也在團體中可以體驗多元文化的美。

