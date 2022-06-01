交流會：胡志偉盼移民者融入當地教會成領袖

散居海外港人信徒網上社群港風之谷4月舉辦交流會，探討華人教會實況，細數教會歷史的流散例子，移居英國的胡志偉牧師鼓勵港人參加西人教會融入當地，將來成為教會的領袖，將港人的聲音帶進去。



教會歷史的流散例子



教會更新運動前總幹事、港風之谷顧問胡志偉牧師去年3月移居英國，他在交流會指出歷史中的流散例子不少。



例如君士坦丁堡迫逼基督徒，促使他們逃亡；中世紀修道院運動代表一班追求靈性的基督徒不滿當時教會腐化，將自己放逐組成群體，在歐洲建立修道院群居生活；宗教改革時期加爾文走難到日內瓦展開中教改革；17世紀英國基督徒不滿國教走難到荷蘭，發展至清教徒乘坐五月花號到美洲新大陸建立理想的教會生活，



澳洲神學教育工作者、港風之谷顧問黃啟泰牧師指出，第三世紀拉丁教父居普良因教會遭遇逼迫面臨逃亡命運，其後逼迫再次臨到而殉道；改革時期重洗派被迫離開原居地，人類歷史遷徙可能是常態；客家人是遷徙群體，不同處是在定居地仍然維持客家族群的特色，作為基督徒縱使流散也有終點：回歸到上帝。



美國教會牧者陳崇基牧師指，神的子民流散過程中有不少衝擊，不同猶太的族群對回歸有不同的理解；新約耶穌對回歸有另一種詮釋，並非回到聖殿；華人亦是散居海外的民族。



上一代華人教會保守求安定



陳崇基繼而指出華人教會在美的發展，他於90年代赴美留學及隨同家人移民，在美國70、80年代留學生在當地組織查經班，逐漸建立教會，北美教會從這傳統出來，移民者有一種上流的心態，並且帶進教會，因此北美華人教會比較保守，將以往在香港教會熟悉的帶進教會，好像同鄉會尋求安定，天國公民的身分非常之弱，今天遇到的衝擊不知怎樣回應，這是北美華人教會的弊病。



鄺偉志牧師分享，澳洲教會優處是熱心、弊處是保守；不過網絡世界資訊流通，神學討論已貼近時代。



澳洲華人教會的情況，陳崇基表示香港97問題引發移民，教會在80、90年代發展興旺，會眾多為上流階級，尋求安定；其他因素是語言不通、融入不到主流文化，好處是同鄉會式教會發揮作用，互相照顧多人信主。華人與社區隔膜有其原因，並非刻意，新一代移民者需要思考如何向前，發揮天國公民身分。



政治立場不同擔心排華



胡志偉則指，現時移民英國的港人未必加入華人教會，反而參加西人教會，但西方信徒與華人政治立場迥然，面對世界政局立場不同，如烏俄戰爭、中國等，擔心英國各地教會出現排華現象。



在英國布里斯托，有英語和廣東話混合式教會，胡志偉鼓勵港人參加西人教會，融入當地社會，將來成為教會的領袖，將港人的聲音帶進去。



該節目由港風之谷、城匯網台Urban Voice Channel、鄺牧道頻三台聯播，主題為「流散/流放」神學初探 (下)：華人教會實況，於4月16日播出。

