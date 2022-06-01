明光社疫下談寵物 動物有靈魂與上帝溝通？

寵物與信仰有何關係？明光社5月27日舉辦講座「疫下的受寵與受驚」，香港聖公會西九龍教區諸聖座堂牧池嘉邦牧師分享飼養不同類型寵物的經驗，並提出亞里士多德「生命層級論」最高層次的靈魂能與上帝溝通。



聖經世界觀 觀動物



動物牧師之稱的池嘉邦解釋爬蟲類與兩棲類動物的分別，爬蟲類有鱗片、兩棲類出世或成長過程完全水棲，用鰓呼吸，成長後上陸地，鰓退化，用肺和皮膚呼吸。



他又指，聖經背後帶出三個世界觀：1. 文本呈現的世界；2. 文本背後的世界，包括時代背景、歷史文化、宗教藝術的理解，例如「衣冠禽獸」現代是責備人詞語，古代是形容有穿上野獸製成外衣的官。古代對蛇的了解有所不同，球蟒是古代皇宮飼養放在穀倉，用來吃掉老鼠保存穀物，是古代半家庭式動物，有不同的顏色，池嘉邦自言養了6條，養寵物先要認識牠才照顧到， 例如爬蟲類動物需要溫暖用暖氈放底。



聖公會傳統傳統 為動物祝福



池嘉邦繼續指出，上帝吩咐亞當為動物命名，代表本質和存在目的，希伯來人長輩為後輩改名帶有目的和生命的意思，譬如耶穌是救主，上帝派祂下來彰顯上帝生命本相。人類墮落後世界轉變，今天認識的大自然並非原本，是墮落了的大自然，人類有責任保護將它回覆原本狀態。



英格蘭聖公會傳統，每年10月第一個周日稱為「聖法蘭西斯日」，他被視為傳統動物的代禱者，聖公會秉承傳統為動物祝福，飼主視動物為家庭成員，無論任何時候都愛護牠，上帝呼召人管理大地有牧養關照的意思。



亞里士多德「生命層級論」靈魂能與上帝溝通



東方教會神學家亞他拿修神學觀點，人類存在目的並非為人類自己，華人信仰傳統耶穌基督為人類救世人，神愛世人甚至將祂的獨生子賜給他們，希臘原文「世人」指「世界」，上帝創造萬有是愛的彰顯，亞他拿修強調上帝與上帝創造之間的關係，上帝創造有不同層次；華人教會認為人有靈魂，動物沒有，靈魂是能夠與上帝溝通交往。



古代哲學家亞里士多德提出「生命層級論」：第一層「簡單營養靈魂」植物吸收養分；第二層「食肉靈魂」低等生物如細菌吸食功能；第三層「運動靈魂」除了食會喐動；第四層「感官的靈魂」有視覺和痛楚等感覺；第五層「智性靈性的靈魂」古代神學家認為，只有人類才擁有跟上帝溝通，上帝召喚人類做管家，盼望整個世界回歸原先創造的美好，因此救贖並非上天堂下地獄，而是地上萬物回復原先的美好。

