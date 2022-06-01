假資訊仿真度高？ 網絡世界辨別真偽

網絡世界資訊真的假不了，假的仿真度高？如何分辨？有牧者呼籲基督徒認清發放來源，並且內容是否符合耶穌基督的真理。



宗教及政治評論員、聖彼得教堂（St Peters Free Church）牧師大衛·羅伯遜（David Robertson）在《今日基督教》（Christian Today）撰文稱，21世紀海量信息充斥網絡世界，大型科技公司壟斷資訊監控人們語言，真理與謊言一線之隔，誰控制信息彷如掌握了真理，對於這種對真理的巨大困惑，基督徒應該如何回應？斷言每一個人都是說謊魔鬼之父，還是以上帝之名用愛心說誠實話？



他從聖經提出五方向，呼籲人們循著而行在海量的信息中分辨是非黑白：



1. 耶穌應許我們會在真理中成為聖潔：「求你用真理使他們成聖；你的道就是真理。」（約翰福音17:17）



2.我們應該繫上真理的腰帶:「所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸。」（以弗所書6:14）



3.說謊的嘴唇是主所憎惡：「說謊言的嘴為耶和華所憎惡；行事誠實的，為他所喜悅。」（箴言12:22）



4.以真理為樂：「不喜歡不義，只喜歡真理。」（哥林多前書13:6）



5.神的話是真理，真理是在一個人身上找到——耶穌基督：「耶穌說我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」（約翰福音14:6）。



羅伯遜補充，我們的世界需要自由，但自由不能來自謊言，鼓舞人心的故事是神話是無用的。我們不會被迪士尼或好萊塢釋放，只有一個真理可以讓我們自由——復活的基督的真理。



耶穌基督不是鬼，祂是真實存在，是終極的現實，世界迫切需要基督徒成為這個真理的傳道人。

