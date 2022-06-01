烏俄戰爭恐爆糧食危機 「世界飢餓日」關注2.76億飢民





烏俄戰爭恐引發全球糧食危機，5月28日「世界飢餓日」（World Hunger Day）關注全球2.76億人面臨嚴重飢餓。



根據世界飢餓日官方網站統計數字，全球8億1千1百萬人沒有足夠食物，24億人沒有健康食物，每10人有6人在政局不穩的國家面對糧食危機，80%人口在自然災害或極端氣候活在饑餓中。



2022 年初，全球約有2.76億人面臨嚴重飢餓。聯合國世界糧食計劃署表示，烏俄戰爭繼續下去，預計這數字將增加 4700 萬人，其中撒哈拉以南非洲的增幅最大。



Compassion UK大使羅尼·穆勒馬（Ronnie Mulema）在《今日基督教》（Christian Today）指出，烏俄戰爭之前，新冠肺炎影響加上地緣政治衝突，海地、埃塞俄比亞、肯亞、烏干達等地方已經出現糧食不穩定，戰爭令飢餓情況嚴重惡化。



他認為，對抗饑餓和絕望，地方教會成為關鍵媒介，並分享兒時不快的經歷，在飢餓中成長9歲的時候地方教會為他們一家提供食物，在國際兒童全面發展慈善機構Compassion推動之下，他和家人通過地方教會經營的中心獲取食物，整個人生好像突然充滿了希望，如黑暗房間打開了電筒一樣看到光明，母親從銀行貸款得到一筆資金開雞場，因此有錢為兒女交學費。



今天Compassion與世界各地8,000間教會合作，在各自的社區幫在居民識別何謂營養不良和飢餓，及時採取行動服務鄰居。



有人說，直接提供糧食重要，還是進行培訓重要？兩者都需要，直接提供糧食，同時幫助每個家庭創造工作機會，或者開始自己的事業如建立小農場，至少可以養活自己，以及出售農產品換取金錢，讓父母和下一代有美好的生活環境。



還有，公平貿易、減少浪費食物非常重要，穆勒馬呼籲大家響應信譽良好的社企，通過教會與社企合作，讓孩子的生命得到一絲的希望。

