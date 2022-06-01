第十屆世界家庭大會6月揭幕 籲家人疫下綻放主愛

第十屆世界家庭大會將於6月22至26日在各地舉行慶祝，主要活動在羅馬，大會呼籲家庭在疫情下發揮愛的作用，綻放主愛的場所。



世界家庭大會（World Meeting of Families）由宗座平信徒、家庭和生命部、羅馬教區合辦，為迎接該次慶典，耶穌會士魯普尼克（Marko Ivan Rupnik）神父特別為大會設計圖像，帶出一男一女之間的愛，藉此反映基督與教會的愛永不分離。



圖像以耶穌傳道第一次行神蹟的迦南婚宴為背景，主角是新郎和新娘，一對新人在薄紗後面，影像若隱若現，臺前是一位臉容酷似使徒保羅的僕役，一手倒酒一手正想掀開薄紗，最後露出新郎臉容猶豫耶穌基督，旁邊新娘喻表教會，保羅並為婚姻發出讚詞：「這是極大的奧祕，但我是指著基督和教會說的。 」（以弗所書5:32）



教宗方濟各為世界家庭大會在視頻致歡迎詞，邀請教區團體從大會主題出發來規劃活動，以積極、活潑、創意的精神與家庭一起籌辦，藉此成為家庭牧靈工作的寶貴機會，讓夫婦和家庭牧者合一，呼籲大家鼓起勇氣，在各大洲的教區堂會舉辦活動，互相協調，盼望今屆的世界家庭大會順利展開，並祝旅途愉快。



歐洲公教家庭協會聯盟（FAFCE）秘書長斯佩蘭薩（Nicola Speranza）表示，為了彰顯家庭作為見證的場所，鼓勵教區教會分散舉辦各式各樣的活動，藉著家庭讓福音 擴展至每一個社區，鼓勵教友走出教會，將家庭之愛凸顯出來。



此外，第十屆世界家庭大會發放官方祈禱文（中文版由台灣地區主教團翻譯）：



感謝天父賜給家庭偉大的禮物，家庭就是小型教會，在當中為主作 見證，猶像基督愛教會一樣活出愛。



禱文亦為所有臨到困難和受苦的家庭祈求上主醫治，讓他們體驗主無限的慈悲，並且找到在愛中成長的新途徑。



同時也為兒童和青少年祈禱，上主將孩子們全身心的關懷託付給父母，求主使用每一個家庭，在教會中成聖活出其獨特性；最後祈求主賜福給世界家庭大會。

