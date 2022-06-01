同志驕傲月 過來人集會見證脫離跨性別

今（6月1日）為同志驕傲月首日，英國倫敦上周末一群前跨性別人士聚集，在議會大樓旁舉行活動，分享見證上帝改變他／她們的性取向，另有協助性別焦慮組織發起聯署阻議會通過禁止轉換療法。



X-Outloud組織於上周六（5月28日）發起為名「Unashamed」活動，目的聯繫歐洲及美國走出跨性別成為基督徒的人，並且在神的愛裡尋找到異性關係，建立家庭。



成員有曾經被性別焦慮、色情成癮、濫用藥物、抑鬱症、自殺等困擾得到治癒。



來自英國的利亞姆·海登（Liam Hayden）分享，兩年前被同性戀伴侶拋棄，情緒受困擾而自殺，經過專業輔導最終解決了根源的問題，就是上帝賜力量讓他今天還活著。



在活動過程許多發言者表示，英國政府越來越想禁止轉換治療法，感到憂慮和羞恥，海登表示為政府的決定祈禱，呼籲大眾推翻這項措施，並反問：「如果一個人在上帝裡通過輔導醫治了創傷，那麼我是受害者，還是被治癒的勝利者呢？」



另有過來人彼得表示，教會一直為他祈禱，幫助他脫離易服癖：「如果不是上帝，也不是耶穌，我就不會在這裡，我看見有些父母幫男孩穿裙子扮皇后，我感到憂慮，這將會嚴重傷害孩子的未來，教會應該提高意識為這些孩子和父母祈禱，放棄過著變性的生活。」



來自波蘭的前女同性戀者萊斯表示，她的同性吸引力摧毀了自己，幸得一位心理治療師幫助她，意識到改變是有可能的，在治療師的協助下擺脫了不快樂的女同性戀生活。



協助性別焦慮症人士提供諮詢服務的基金會 Core Issues Trust 創辦人戴維森（Mike Davidson）發起聯署給英國每位議員，警告禁止轉換療法對於因性取向或性別認同陷入痛苦的人是不安全的，這是壓制異議和抑制言論自由之舉。



他呼籲國會冷靜討論這項爭議性的議案，現時有10多個組織加入聯署，包括基督教關懷組織（International Christian Concern）、 英國正義之聲（Voice for Justice UK）、加州保守派法律組織「自由辯護」（Liberty Counsel）、基督教醫學和牙科協會（Christian Medical and Dental Associations）等。

