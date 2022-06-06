世界無煙日 香港衞生署推「六月．戒煙月」

世界衛生組織（WHO）自1987年以來倡議每年5月31日為世界無煙日，今年主題是「毒害我們的星球」，有醫生指出兒童使用煙草上升，呼籲牧者教導信徒關心身體，以及吸煙的禍害。



印度兒童使用煙草趨勢上升



今年的世界無煙日標籤為 #TobaccoExposed，針對煙草對環境的影響，因煙草業使用大量自然資源來製備成品，除了煙霧產生的污染外，還會留下大量廢物，教會也應該關心人們的身體健康。



身在印度、腫瘤外科醫生迦勒哈里斯（Caleb Harris）在《西隆時報》（Shillong Times）撰文，引用2019 年全球青年煙草調查的數據，顯示當地許多未成年人已開始吸煙，衛生和家庭福利部對13至15歲兒童進調查行，印度政府在梅加拉亞邦發現34%的13至15歲兒童使用煙草。



他分享，幾個月前一位食道癌患者來求診，自稱是教會領袖。在詳細解釋了病人的病情後，醫生鼓勵病人在教會向會眾傳講煙草、檳榔和酒精等致癌物質對人的不良影響。後來，一位會眾發送視頻給醫生，片斷中看到該名教會領袖在講壇就這個問題講道，勸告會眾停止使用這些物質。



哈里斯醫生說：「我多麼希望更多的教會領袖和平信徒領袖，能像這人一樣，對於確保健康的教會、健康的社會出一分力。」



香港衞生署推出「六月．戒煙月」



據香港政府新聞網頁指，為響應「世界無煙日」衞生署推出「六月．戒煙月」活動，向市民推廣無煙生活，提醒市民吸煙會增加成為2019冠狀病毒病重症患者的風險。



衞生署署長林文健醫生在出席由香港吸煙與健康委員會舉辦的「世界無煙日」宣傳活動，呼籲吸煙人士響應戒煙，以降低患上吸煙相關疾病和死亡風險。



他補充，不論任何年齡的人士，戒煙都能為其健康帶來即時和長遠的裨益；吸煙人士堅持無煙四星期，徹底擺脫煙癮的機會亦會高五倍。尼古丁替代療法的療程一般約八至十二星期，戒煙人士試用一星期藥物後若決心戒煙，可於該些戒煙診所繼續跟進。

