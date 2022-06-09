世界福音聯盟發起「全球祈禱日」每人每日祈禱1小時

世界福音聯盟（WEA）、國際禱告連接（IPC）5月發起「2022年GO月全球祈禱日」，呼籲全世界各年齡基督徒加入， 為全球未得之民祈禱。



全球祈禱日（GO MONTH）視頻指出，基督徒走向復興不是程序，是從祈禱出來，呼籲世界各大洲、每間教會興起信徒進入靈命更新的月份。「2022年GO月全球祈禱日」旨在迫切希望上帝介入教會，預計將有數千萬人參加分享福音，成為上帝在全球最大行動之一，並藉著五旬節聖靈降臨，在5月28日加入祈禱，成為見證人向每一個人分享耶穌基督的福音。



全球祈禱日國際總監Werner Nachtigal鼓勵參加者每人每日祈禱1小時，正如路加福音10章2節說：「要收的莊稼多，做工的人少。所以，你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。」



他又指，在澳洲的堪培拉將進行24小時接力禱告，很多不同國家或地區如印度、尼泊爾、菲律賓都有祈禱活動，在菲律賓將動員1千萬信徒為選舉祈禱等。



澳洲的南太平洋基督徒領袖Roy Funu牧師，在視頻即時祈禱，感謝上帝召聚全球大家庭一起為失喪的人祈禱，將欣慰祝福臨到各人；為迷失了的人民獻給主，求上帝帶他們進入天國，在教會接受門徒訓練，再向失喪的朋友伸出禱告的手，讓福音結滿果子。



他還為國家祈禱，所羅門群島、印尼各島嶼、波利尼西亞島國、密克羅尼西亞島國，鼓勵信徒走進村莊、社區、城市分享耶穌基督得救的好消息，喚醒沉睡的巨人教會收割屬靈的種子。



錫安教會創辦人Gideon Chiu牧師祈禱時，但願信徒與天使一同高歌讚美上帝，把中國帶到上帝面前，他引用約翰福音3章16節說：「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。」 期盼華人信徒將福音帶回耶路撒冷，通過教會展示多重的智慧，讓神的子民和許多國家一齊去敬拜上帝。



拉丁美洲世界福音聯盟總幹事Ricardo Luna稱，他們是一群來自拉丁世界的人，很高興參與是次的全球祈禱日，這群體有6.8億人來自21個大陸國家和15個島國，上帝將每一個人放在一起接觸到每一個拉丁族裔的人，尤其是他們的祖父母、孩子，更加願主賜一顆愛心在拉丁美洲4,500萬穆斯林的心裡。



他繼續指出，在危地馬拉活在極端貧困環境有5,600萬拉丁裔人，需要特殊的愛給他們，聯合國估計全球有2.4億拉美裔人活在多維度貧困中；最後，各人在視頻振臂歡呼靠主得勝。

