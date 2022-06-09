烏克蘭16世紀東正教堂被俄羅斯炮火摧毀

烏克蘭東部一座16世紀東正教修道院教堂6月4日被俄羅斯炮火摧毀，該座教堂在蘇聯時代曾被摧毀，2009年用木材重新建造，俄烏戰爭期間再受多次襲擊，教堂屢遭歷劫，見證戰火無情。



小瑞士之稱、位於頓涅茨克地區（donetsk）戈爾洛夫卡市（Gorlovka city）的斯維亞托哥爾斯克諸聖修道院（Svyatogorsk Lavra）建築群內的一座教堂，6月4日遭到俄羅斯炮火襲擊後被燒毀。



諸聖修道院以木結構建造，屬於莫斯科宗主教區的烏克蘭東正教教堂，斯維亞托希爾斯克修道院定居點可以追溯到1627年，1947年蘇聯時代曾被摧毀，2009年用木材重新建造，俄烏戰爭期間再受多次襲擊，最近一次是在周三，2名神父和1名修女被殺。



澤連斯基在官方頻道發佈一段修道院正燃燒的視頻，稱「俄羅斯大砲襲擊......並摧毀了諸聖修道院」，鏡頭可以看到火焰穿過帶有洋蔥圓頂的教堂的木牆。



他還表示，俄羅斯應該被聯合國教科文組織文化機構驅逐出境：「俄羅斯在烏克蘭燒毀的每一座教堂，每一所學校被炸毀，每一座被毀的紀念碑都證明俄羅斯在聯合國教科文組織沒有一席之地。」



不過，俄羅斯國防部否認參與砲擊教堂及以平民為目標，指責烏克蘭軍隊縱火焚燒教堂。

