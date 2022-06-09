西班牙福音派「奧林匹克運動會」花絮（有片）

西班牙加利西亞地區舉行福音派「奧林匹克運動會」（影片），1000人齊集大學體育場，300多名兒童和青少年參加比賽，以促進信徒合一教派團結。



西班牙福音派奧運會今年踏進37年，6月4日在拉科魯尼亞的埃爾維尼亞大學（Elviña University）體育場舉行，因新冠疫情關係2020年2021年暫停舉辦，今年有來自4至16歲兒童和青少年300多人參加，約1,000千人齊集會場助興。



比賽項目包括舉重、跳遠、跳高、馬拉松、短跑、接力等，採用計分制：金牌（10分）、銀牌（5分）、銅牌（3分），根據獲得獎牌的分數將積分加起來，軍、亞、季軍者獲獎牌。



西班牙福音派奧運會主德里格斯（Protestante Digital）非常感謝上帝，今年可以重開奧運會，孩子都覺得很開心，雖然可能下大雨但上帝賜給大家美好的一天，運動會在社區帶給大家團結的感覺，彼此互助互愛，藉著體育促進健康，並且在眾人面前作見證，例如醫護人員、民安隊、維持秩序的義工隊等，各就各位緊守崗位展現出基督服侍人的精神。



除了比賽之外，今年奧林匹克福音運動會還辦舉辦音樂會，也有吉祥物陪伴小朋友一齊在場館參與開幕禮和閉幕儀。



比賽結果，盧戈好消息教會的會友以343分獲勝，維戈聯合教會以280分獲得第二名，拉科魯尼亞埃爾卡米諾弟兄會以270分獲得第三名；每位參與者還獲得參與證書。



西班牙福音派奧林匹克運動會在巴塞羅那舉行了37年，1998年由馬德里教會、1999年由加利西亞教會參加，以使每年舉辦三場賽事成為傳統。



主辦方提到，阿拉貢和安達盧西亞地區的一些教會正在申請舉辦這項比賽。

