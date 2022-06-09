女巫師與靈界決絕 天使救回她一命

曾經是女巫的沙拉與靈界決絕，投向耶穌的懷抱，究竟她經歷了甚麼，生命強烈地轉變？



沙拉（Sarah Anne Sumpolec）在《玩火播客》（Faithwire podcast）節目分享見證，十幾年前她是一位少女巫師，源於父親13歲的時候搬到一所在特拉華州「非常特別」的房子，原來是一棟鬧鬼的凶宅，從這時開始父親向她介紹超自然的事情，並且給她一本古書具體地講述巫術，讓沙拉從此愛上巫術。



每當家裡發生奇怪靈異的事，沙拉更加喜歡巫術，而且成為家庭的共同話題，其後沙拉練習所謂白魔法，在家裡房間擺放祭壇和巫術的工具，並且經常施展法術，不過卻令她陷入萬劫不復之地。



她說：「魔鬼不會一下子露出猙獰的面目，只會逐步引誘人進入牠的陷阱，越是深入接觸巫術越是迷失方向。」直至有一天跟父親關係惡化，父親突然拿起一支槍，極度憤怒指向她、母親和妹妹，她們都離開家庭獨留自己在家，幸好父親未有扣動板機，後來發覺父親身上有三支槍，黑暗突然間籠罩著整間屋。



沙拉也出現自殺傾向，精神逐漸變差，起初以為自己做錯了事情令到鬼魂生氣，希望補救，所以加倍努力施法術，越是這樣精神越頹廢，唯一方法就是結束生命。沙拉在車廂裡放一氧化碳，心想如果巫術靈驗將會救她出來，不知不覺在車廂內昏迷，醒來的時候躺在車外地上，但完全記不起怎樣下車。相信一定是天使把自己從那車裡救出來。



死過翻生的沙拉開始上大學，同房的同學是基督徒，有一次跟隨朋友參加校園裡的基督徒聚會，還有跟她分享福音，提到以利亞和巴力先知的故事，聖經的說詰話更正了過往的錯誤。



沙拉發覺自己一直在巫術和神秘主義中過生活，相信魔鬼的謊言活在扭曲的現實，決定尋找真相，然後加入了基督教的圈子徹底改變了生活，接受了聖經放棄了巫術。



父親覺得她背叛了家庭，憤怒了很長的時間，彼此關係緊張，但沙拉仍沒有放棄，繼續她尋找基督教之旅。

