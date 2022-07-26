為上帝拿槍是好人？ 美國槍械管制爭論的背後

美國近月在教堂、校園接二連三發生多宗嚴重槍擊案，槍械管制再次引發社會爭論，著作多部宗教和歷史書的彼得·曼索（Peter Manseau）在《紐約時報》（The New York Times）分析根源，美國人將耶穌、槍支、憲法綑綁，認為拿著槍是保護社區的好人，出於一種愛國行為。



耶穌、槍支、憲法潛藏在人的意識



作家曼索指出，社會爭論槍械管制不僅是從政策、公共衛生、禁令或背景調查，因為槍支文化主要是基督教文化，持槍的人把自己想像成一個好人。



據調查發現，十分四的白人福音派信徒擁有槍枝，大多數人沒有，教會也為槍擊案受害家屬提供支援。但對於許多美國基督徒來說，耶穌、槍枝、憲法已經牢固地縫合在一起；對於武器製造商銷售武器既是一種愛國行為，也是一種宗教行為。



在佛羅里達州，槍械製造商 Spike's Tactical標榜 AR-15 是地球上最好的槍枝，該商店製造了一系列十字軍武器，上面裝飾著《詩篇》的名言：「耶和華我的磐石是應當稱頌的！他教導我的手爭戰，教導我的指頭打仗。」（詩篇144:1）



此外，總部位於密蘇里州的CMMG（AR15 步槍、零部件和小零件的領先製造商）宣傳其員工「承諾每天早上開會，祈求上帝的智慧來管理這項業務所帶來的巨大責任」。



持槍者自喻保衛者



2017 年 11 月 5 日，一名槍手襲擊德克薩斯州薩瑟蘭斯普林斯的第一浸信會教堂時，前槍械教練威利福德（Willeford）用他的 AR-15 向兇手開槍。六個月後，威利福德在領導論壇上發表講話，認為好人持槍為福音作出了貢獻。



他對著擁有槍械的群眾指：「我們是站在向鄰居做壞事的人之間，我回應了上帝告訴我要做的事情。聖靈看顧我……你們每個人都會做同樣的事情。」並稱在第一浸信會教堂發生的一切都是為了他，這是他的榮耀。



槍枝文化，化身成基督教文化，把自己想像成一個拿著槍的好人；相信槍枝的人，相信這些故事講述了槍支的威力、必要性和正義性。



曼索在文章的結論是，槍械管制的爭論已不僅是政策、公共衛生、禁令或背景調查。在沒有完全意識到以上的情況，我們也一樣爭論基督教存在主義神學家保羅·田立克（Paul Tillich）對信仰的定義：一個「終極關注」的問題。

