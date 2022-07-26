加利利發現2100年歷史農莊 居民戰下逃難留遺物

以色列考古學家在加利利地區進行挖掘時，發現2100年歷史的農莊及大堆遺物，推測可能受軍事襲擊，居民倉忙逃難留下的。



該農場可追溯到耶穌基督誕生之前的希臘哈斯蒙尼時期（Hellenistic Hasmonean period），哈斯蒙尼王朝屬於猶太王朝，從公元前 142 年到 63 年統治著古猶太地區。



以色列房屋管理局（Israel Anqituities Authority）負責該項目的阿馬尼·阿布哈米德博士（Dr. Amani Abu-Hami）說：「我們非常幸運地發現了一個時間膠囊，時間被凍結了，發現居住者留下物品，似乎是面臨迫在眉睫的危險時匆忙離開，可能遇到軍事襲擊的威脅。



到目前為止，考古學家還不確定誰住在這個古老的農莊，以及他們離開這裡的原因。



在撤離過程中還發現了各種文物，包括硬幣、用於織衣的織機砝碼、鐵工具和陶瓷容器。·阿布哈米德表示：「織布機的砝碼還在貨架上，儲藏罐完好無損。從歷史資料中得知，在這一時期，猶大哈斯莫尼王國擴展到加利利地區，農莊很可能在這些事件之後被廢棄，需要更多的研究來確定該地點居民的身份。」



他還指出，農莊的發現是史無前例的，因為從未發現過希臘哈斯莫尼時期的其他遺跡。在挖掘現場還發現了公元前 10 至 9 世紀的建築物、陶器和其他文物的基礎。考古學家將努力保護該遺址並對其前居民進行更多研究。

