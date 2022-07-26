爭議50年羅訴韋德案終被推翻：拜登「悲傷」信徒「慶祝」 社會撕裂？





賦予女性墮胎權的1973年「羅訴韋德案」爭議近50年，美國最高法院6月24日以6比3推翻該案裁決，指憲法沒具體提及墮胎權，把有關立法權還給人民，總統拜登表「悲傷」，生命組織指「正義伸張」，社會撕裂？昔日案主女孩則信了耶穌，從支持轉為反對墮胎。



立法權交還人民 大州分墮胎仍合法



今次對羅訴韋德案的裁決是應密西西比州去年向美國最高法院提出，要求法院在多布斯訴傑克森婦女健康組織案（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），其判決指出「憲法沒有賦予墮胎的權利，墮胎立法權力交還給人民及其民意代表」，今次裁決維持了密西西比州的禁令：15周後禁止墮胎。



據美國媒體預計，高法院推翻該墮胎案將有20州可能立即或短期內禁止墮胎行為，但許多大的州分仍將墮胎合法化甚至補貼墮胎者，例如加利福尼亞州、伊利諾伊州、紐約州等。



社會撕裂？總統「悲傷」 vs 生命組織「正義伸張」



美國總統拜登對裁決表示「悲傷」，保守派基督教領袖及支持生命組織則指「正義得到伸張」，美國社會因「羅訴韋德案」會否進一步撕裂？



拜登於裁決後在白宮發表講話稱，國家女性的健康和生命正處於危險之中，對於法院和國家這是悲傷的一天，指這一裁決讓美國倒退150年，呼籲國會將墮胎權編入法律，保障婦女基本權利。



美國大企業迪士尼、臉書、美銀、蘋果、亞馬遜、谷歌等從經濟角度反對今次的裁決，擔心員工因此必須前往其他州終止妊娠，公司將負擔員工旅行費用。



支持者對裁決則表示「正義伸張」。基督教輔導員協會（American Association of Christian Counselors）主席蒂姆·克林頓（Tim Clinton）表示：「生活贏得了勝利，正義得到了伸張，這才是照顧美國媽媽工作的開始。」



他還指出，這是一代福音派、天主教徒和其他人的遺產，他們有勇氣公開投票表達本身的價值觀，反對一些團體犧牲兒童來推進他們的議程。



保護未出生兒童協會（SPUC）首席執行官約翰·戴恩（John Deighan）稱這是「正義、法治，最重要的一天，是美國未出生兒童及其母親的紀念日。」



本身為女性，「生命行動」（Live Action）創始人、反墮胎活動家莉拉·羅斯（Lila Rose）認為這決定是國家保護無辜生命的重要一步：「科學最終證明，獨特且生物學上不同的人類生命始於受精的那一刻，每個孩子，無論其年齡大小，都應該受到保護，使其免受墮胎和墮胎行業的恐懼。」



創辦撒馬利亞救援會的葛福臨牧師（Franklin Graham）亦表示，「羅訴韋德案已導致美國超過6,300萬無辜兒童死亡。可悲是這一決定並沒有結束墮胎，它將戰鬥推回各州。我的祈禱是，每個州都將為子宮內的兒童制定保護措施，盼望國家珍視生命並承認最弱勢群體的權利。」



「羅訴韋德案」女孩信主 從支持轉為反對墮胎



「羅訴韋德案」源於1969年一德州女孩麥考維 (Norma McCorvey)意外懷孕，因不滿足合法墮胎情況而選擇到地下診所墮胎，該診所卻被警方查封。次年兩名律師以此起訴司法長官，指控德州禁止墮胎的法律侵犯麥考維的隱私權，且於1973年獲聯邦最高法院勝訴。



但該案主人公麥考維實際上從未參與爭取墮胎權的法律行動，甚至連法庭都沒上過，一切都是律師們的行動。1995年麥考維成為基督徒後轉變立場 ，從支持墮胎轉為反對墮胎，她在1998年參議院一委員會作證，表示盼用餘生力量，去毀棄這個以她的名字題名的法案。

