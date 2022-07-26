法老木乃伊4度搬家「定居」埃及文明博物館

埃及文明國家博物館收藏數百萬件古埃及各朝代稀有文物，每件作品都講述千年前的故事，埃及法老拉美西斯二世木乃伊去年「遷居」到該處為鎮館之寶，當中講述了古法老木乃伊4次搬家的故事。



埃及文明國家博物館（National Museum of Egyptian Civilization）王室木乃伊廳去年4月18日正式向公眾開放，館內展出18位法老和4位王后的木乃伊，包括古埃及第19王朝的法老拉美西斯二世（Ramesses II），該具3000年歷史的木乃伊曾多次「搬家」。



拉美西斯二世為古埃及第19王朝法老，被視為最偉大的法老，年僅10歲被父親任命為軍事將領、14歲攝政跟隨父親出征。在位67年，對外發動多場戰爭，圍剿海盜保衛邊界不被入侵；對內大興土木，興建城市、神廟和紀念碑；家庭則有9名王后眾多妃嬪、兒女過百；1212年90歲逝世 ，葬於帝王谷KV7墓穴 。



拉美西斯二世木乃伊第一次搬家由祭司策劃，擔心盜墓者破壞陵墓將他移到代爾埃爾巴哈里(Deir el-Bahri)墓葬廟宇群安葬（現為聯合國教科文組織認定的世界文化遺產 ），1881年拉美西斯二世木乃伊被人發現。



第二次搬家於1885年在開羅的埃及博物館展出；第三次搬家源於1974年木乃伊被發現開始快速腐化，兩年後被送往巴黎民族博物館檢查進行考古修復，之後返回開羅在埃及博物館展示 。



第四次搬家於2021年4月3日，從解放廣場的埃及博物館搬到埃及文明國家博物館，共18位法老及4位王后，作為博物館開館不久後的主要活動，當局還展開隆重的遷移慶祝「法老黃金遊行」，舉行大規模巡遊和交接儀式，大批民眾夾道歡呼，整個旅程歷時四小時，埃及文明博物館為此專設王室木乃伊廳放置該批木乃伊，展出拉美西斯二世國王的金手鐲。

