梵蒂岡《聖職人員侵犯案程序》指導手冊2.0應勢推出

梵蒂岡為回應聖職人員性侵犯未成年人，兩年前推出指導手冊初版，近日公佈推出2.0版，旨在回應相關負責人員對認識處理程序的需求。



神職人員性侵犯未成年人案件程序指導手冊2.0版面世，作為工具協助教區教長、神職人員，從教會角度正確處理有關案件，但文件不具法律效力，旨在回應性侵特殊情況協助處理程序人員認識，以及如何進行相關的程序。



指導文件初版在2020年7月16日出版，協助有關人員處理性侵案件時統一程，培育工作人員解決在法律條文裡還沒有適當對策的問題。



聖座教義部指出，由於不同文件已經生效，例如：《天主教法典》第六卷修訂版、《關於聖座教義部審理的較重大罪行規則》（2021年12月8日）、教宗的兩道手諭《守護信仰》（2022年2月14日）和《委派若干職責》（2022年2月15日），以及《你們去宣講福音》宗座憲令（2022年6月5日），因此指導文件初版有需要更新。



該份指導手冊的修訂版，基礎在於有關領域學術中心和研究機構在過去兩年提供的資料，並且顧及教會團體對有關問題的實際操作情況，同時保留了初版的排列號碼，方便使用人士查閱；指導文件2.0已上載到網上，歡迎教友提出意見。

