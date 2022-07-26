殉道者紀念日：沒被遺忘的華裔青年

殉道者之聲（Voice of the Martyrs）在6月29日「基督徒殉道者紀念日」於總部一座60呎高花崗岩殉道者紀念碑，加上26歲華裔宣教士John Allen Chau（音譯：趙約翰）的名字，記念他4年前向與世隔絕的北森提奈島土著傳福音遭殺害。



26歲美藉華裔青年趙約翰，來自華盛頓州溫哥華市，2018年11月16日登上印度北森提奈島，被島上土著以弓箭射殺，生前寫給母親的書信曝光，他表示上帝愛該島而前往傳道，別人以為他瘋狂，但他只為耶穌。



趙於11月抵達孟加拉灣上的印度聯邦屬地安達曼尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands），15日經7名漁民朋友協助以獨木舟送他進入被視唯一與世隔絕的北森提奈島，向土著傳福音，並帶備足球、安全別針等小禮物送予島民以取信任，可惜16日返島當天遭土著以石弓射殺。



他生前參加威克里夫語言學培訓班，能掌握北森提奈島土著的語言，獲野外求生與急救資格，亦為一名潛水員，希望藉著醫療援助將福音帶給與世隔絕的土著。



殉道之聲電台主持人内特爾頓（Todd Nettleton）表示，趙約翰不是冒險家，只為福音緣故奉獻了生命，他在十多歲的時候參加一次宣教旅程被感動，繼而接受訓練，對於趙約翰的死外界很多揣測甚至負面評論。



内特爾頓認為，外界流傳錯誤的信息，其實他準備充足只不過事實與計畫有著極大的落差，但不能否定他熱切回應上帝的呼召，在他的生命裡傳福音是首位，從來沒有懷疑神呼召他到這個島嶼。今天趙約翰的名字刻在紀念碑上、刻在島嶼土著人民的心靈裡。



殉道者之聲為國際組織，協助世界各地受逼迫的基督徒，該組織將6月29日定為「基督徒殉道者紀念日」，這也是使徒保羅在羅馬被殺害的日子。

