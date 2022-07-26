北美改革宗引《海德堡教理問答》 確立信條反對同性戀

在美加擁有23萬會友的基督教改革宗於今屆會議，近七成人投票確認《海德堡教理問答》對不貞的定義，認定同性戀行為不符合聖經。



在美國、加拿大擁有1,000多間堂會、23萬會員的基督教改革宗教會在大急流城的加爾文大學舉行年度會議（The Christian Reformed Church Synod）及進行投票，69%代表確認《海德堡教理問答》對「不貞」的定義，包括同性戀行為。



另一場投標在會議之前進行，74%會員代表提交一份人類性行為報告，提及聖經對人類性行為的教導。報告敦促改革宗教派持守傳統立場，即對同性戀行為以聖經觀念為依歸。該次的決定具備紀律懲罰效力，教派轄下的學校教職員若對學生教授違反立場、信條的知識，將受到紀律處分。



此舉旋即引起教派內部反對聲音，包括教會代表及前大學校長。



安大略省漢密爾頓市與會代表艾爾巴斯認為，教派對同性戀行為的門檻定得太高，即使在議會已超過三分一人可被紀律處分，對少數派的教會更小空間來支持同性戀者。



加爾文大學前校長勒羅伊（Michael LeRoy）指出，自1973年以來一直有執事不同意教會將同性戀行為當作一種罪，他們隨時面臨紀律處分。加爾文大學曾牽涉同性戀風波，2020年學生會選出一位自稱是性別酷兒的女生當主席，而該學生表示對性取向感到疑惑。



《海德堡教理問答》（Heidelberg Catechism）於1563年1月在會議中被確立，對改革宗的信條具權威及通行性；關於不貞的討論列於第108、109題：



問108：第七條誡命教導我們甚麼？

答：一切不貞潔都是神所咒詛的；所以無論已婚或未婚者，都要心裡憎惡不貞，又要活得貞潔。



問109：神在這條誡命裡，只是禁戒淫亂及這類大罪嗎？

答：我們的身體靈魂既都是聖靈的殿，神便要我們保守二者純全聖潔；因此禁戒一切不貞的行為、姿勢、言語、思想、慾望，以及凡足以誘導至不貞的事物。

