過渡房屋「同心村」千單位入伙 聖公會：打造友善住宅

香港住屋問題一直有待解決，聖公會福利協會、地產商、政府三方合作推出「同心村」過渡性房屋項目，打造出友善住宅，幫助基層家庭改善居住環境。



位於元朗東頭 的「同心村」今年5月落成，由新鴻基地產以象徵式1元借出土地、政府撥款興建、香港聖公會福利協會營運。



據聖公會福利協會網頁資料，「同心村」提供約 1,800 個過渡性房屋單位，幫助基層家庭改善居住環境，同時透過所提供的社會服務，鼓勵 入住居民積極參與村內活動，以此「同心共建」一個關愛、互助、共融的小社區。村內設有綜合社會服務大樓、便利店、自助洗衣閣、社區廚房、社區髮廊、生活用品借用館、大廣場、社區園圃和環保回收站等，照顧居民日常所需。



該會在視頻介紹同心村指，住宅以友善設計為主，策劃過程由建築師、室內設計師、社工等組成跨界別團隊合作，運用設計思維和服務為本的概念，邀請基層家庭、劏房戶等參與。



單位設計別具心思，大門靠向牆壁令休憩區顯得闊落，大門後預留空間放置鞋櫃和儲物傢俬；門後牆身配備掛物架，可掛上鎖匙、帽、袋等物件善用空間，方便住戶出入 拿取和擺放。



每個單位都有特色的牆，容易打理和帶給住戶親切感覺，窗口特長讓室內空氣流通和光猛；煮食區屬開放式供無火煮食，住户只需添置輕便傢俬即可入住。



「同心村」位於元朗東頭山貝路，鄰近元朗市中心，整個屋村共8座住宅大樓， 樓高4層，當中包括1人、2人、3人、4-5人和無障礙單位，滿足不同人士及家庭的需要，5月分期入伙，尚餘少量2人及3人單位，第四輪申請於6月30日截止，7月31日公布抽籤結果。

