通靈冷知識：從宗教祭祀巫術文化誕生出來

香港近日掀起「通靈」熱議，究竟何謂通靈？古代東西方通靈術起源於何時？有沒有科學根據？通靈組織為何被定性為邪教組織？為甚麼違背基督教教義？



古代東西方通靈術



通靈起源於何時莫衷一是，神祕學研究者認為最早追索至公元前1200年的中國，古時的人用棍子在沙盤上祈求鬼神指引，神靈附上執棍人驅使他在沙上畫符傳達神靈旨意。



在西方世界，第5世紀希臘哲學家、「靈數學」始祖畢達哥拉斯（Pythagoras）使用通靈板，在一張魔法椅子上安裝輪盤，透過輪盤接通另一個世界，算出命格與流年。



通靈好科學？ 超越自我意識進入另一境界



通靈，人們下意識覺得與交鬼有關；通靈從科學角度可指人的意識達到最高境界的時候，突破三維空間進入第六空間，超越自我意識進入另一境界，當中是一個磁場，透過這個通道直達到神秘靈界，在那裡「預見」未來世界的事情。



通靈可分「通靈感應」、「靈力通靈」、「形意通靈」等。「通靈感應」是指人們在修道過程，通過神道彿或萬物與靈氣產生一種猶如真實的感覺，得行者有神通力量出現，從而擁有預測能力，這需要時間修行，至於功力和法力有多深厚，視乎個人的慧根和修行歲月。



「靈力通靈」是指靈氣超越一定的能量產生爆發力，在心靈空間儲存了強大的超自然反射能力，可以直達到靈異世界。「形意通靈」是指打通了人的經絡和穴道，進入一種陰陽交界的境界，在那裡進行探索揭開靈界的奧秘。



通靈：從宗教祭祀的巫術文化誕生出來



通靈是否人類與生俱來的行為？根據19世紀德國哲學家、馬克思主義始創人之一弗里德里希· 恩格斯（Friedrich Engels） 著作《勞動在從猿到人轉變過程中的作用》，提出「勞動創造人」理論，指通靈現象並不是人類與生俱來，是人類自舊石器時代經過演變數百年之後，發展出一種超越語言和思維的宗教現象，滲雜了自然崇拜、靈魂崇拜、圖騰崇拜、祖先崇拜等，而通靈是從宗教祭祀的巫術文化中誕生出來。



通靈組織是邪教？ 釋迦牟尼與耶穌合一



在東西方有通靈組織被定性為邪教組織，日本「幸福科學教」始創於1986年，創辦人大川隆法，曾經派教徒在香港傳教。該組織信奉「愛爾康大靈」奉他為最高神靈，始創人聲稱自己是這神靈的化身，又形容自己與釋迦牟尼、耶穌合一，認為靈界的靈魂通過輪迴來投胎為人。



德國則有「昴宿星人」，教徒遵行12條神聖法則，最大的誡命是愛自己，從而控制宇宙，藉此得著大量知識幫助人類進化，在德國為新興宗教團體，被定性為邪教組織。



聖經怎樣說？ 假扮死人說話迷惑人



聖經怎樣看通靈？在新舊約都有明確的教導，認為是上帝所憎惡的行為。申命記18章10至12節：「你們中間不可有人使兒女經火，也不可有占卜的、觀兆的、用法術的、行邪術的、用迷術的、交鬼的、行巫術的、過陰的。凡行這些事的都為耶和華所憎惡；因那些國民行這可憎惡的事，所以耶和華─你的 神將他們從你面前趕出。」



約翰福音8章44節指，邪靈是魔鬼撒旦的化身，假扮死人的說話迷惑人，是撒謊之父，耶穌並斥責法利賽人：「你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。他從起初是殺人的，不守真理，因他心裡沒有真理。他說謊是出於自己；因他本來是說謊的，也是說謊之人的父。」

