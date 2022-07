7月紀念基督教先賢：愛德華滋靈火覺醒罪惡城

踏進7月第1周,基督教歷史上出現多位著名人物,在聖詩、基督教大復興、南非宣教影響後世。



羅伯茨:聖詩紀念美國獨立百周年



第一位是19世紀羅伯茨(Daniel Crane Roberts)為著名聖詩《我們祖先的上帝》(God of Our Fathers)填詞,於1876年7月4日紀念美國獨立100周年。他是聖公會牧師,曾為俄亥俄州步兵在美國內戰時期參軍。



在美國獨立百周年紀念之際,羅伯茨匿名提交該首讚美詩,最終被接納,並且成為紀念活動頌唱的詩歌,其後聖公會決定出版全新的讚美詩集,包括該詩歌在內。



愛德華滋:講道復興罪惡之城



第二位是18世紀美國大覺醒運動領導者愛德華滋(Jonathan Edwards),1741年7月8日在康涅狄格州的恩菲爾德城(Enfield, Massachusetts, later Connecticut)宣講著名講章《落在憤怒之神手中的罪人》(Sinners in the Hands of an Angry God)。



事緣於衛理公會創辦人喬治· 華菲德(George Whitfield)點燃復興之火燒遍新英格蘭地區,但被視為邪惡之地恩菲爾德城(London Borough of Enfield)的人民毫無罪疚感,一羣牧師因此召集了特別崇拜,邀請愛德華滋當講員。



愛德華滋宣講申命記32章35節︰「他們失腳的時候近了。」強調上帝隨時有能力將惡人投入地獄,而且容易做到,人的手怎樣強大也沒有力量抵擋上帝,擺脫祂審判之手。



當時會場男女一羣一羣站起來在地板打滾、哭聲震天,有些人緊緊抱住教堂的柱子和欄杆,好像感到自己的腳滑跌正往地獄沉落靈魂失喪,不斷向上帝呼求憐憫。 整整一夜恩菲爾德城如同大敵當前,幾乎每一幢房子裡都能聽到人們的呼喊,求上帝拯救他們。



愛德華滋這場講道復興了恩菲爾德城。



施密特:建立南非第一個宣教站



本周也是摩拉維亞(Moravian)傳教士施密特(Georg Schmidt)的周年紀念日,他在非洲佈道聞名,將荷蘭語聖經讀給科伊科伊人,教他們閱讀和寫作,也教他們種植和播種。



施密特1709年9月30日出生於德國庫內瓦爾德,是一個農民家庭的兒子,16歲時歸信基督教。1726 年,施密特徒步前往德國的赫恩胡特,開始準備成為摩拉維亞教會的傳教士,1728年被派往波希米亞(今捷克共和國),因在該國違反羅馬天主教法律不許私人宗教會議發表演講,被監禁六年,兩年後獲釋。



施密特於1736年12月4日航行前往南非,1737年7月9日登陸南非桌灣,翌年帶著11名男性、12名女性、4名幼兒搬到Baviaanskloof建立南非第一個宣教站,在那裡蓋房子和菜園,當地婦女種植物、男子狩獵畜牧。