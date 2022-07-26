7月紀念基督教先賢：愛德華滋靈火覺醒罪惡城

踏進7月第1周，基督教歷史上出現多位著名人物，在聖詩、基督教大復興、南非宣教影響後世。



羅伯茨：聖詩紀念美國獨立百周年



第一位是19世紀羅伯茨（Daniel Crane Roberts）為著名聖詩《我們祖先的上帝》（God of Our Fathers）填詞，於1876年7月4日紀念美國獨立100周年。他是聖公會牧師，曾為俄亥俄州步兵在美國內戰時期參軍。



在美國獨立百周年紀念之際，羅伯茨匿名提交該首讚美詩，最終被接納，並且成為紀念活動頌唱的詩歌，其後聖公會決定出版全新的讚美詩集，包括該詩歌在內。



愛德華滋：講道復興罪惡之城



第二位是18世紀美國大覺醒運動領導者愛德華滋（Jonathan Edwards），1741年7月8日在康涅狄格州的恩菲爾德城（Enfield, Massachusetts, later Connecticut）宣講著名講章《落在憤怒之神手中的罪人》（Sinners in the Hands of an Angry God）。



事緣於衛理公會創辦人喬治· 華菲德（George Whitfield）點燃復興之火燒遍新英格蘭地區，但被視為邪惡之地恩菲爾德城（London Borough of Enfield）的人民毫無罪疚感，一羣牧師因此召集了特別崇拜，邀請愛德華滋當講員。



愛德華滋宣講申命記32章35節︰「他們失腳的時候近了。」強調上帝隨時有能力將惡人投入地獄，而且容易做到，人的手怎樣強大也沒有力量抵擋上帝，擺脫祂審判之手。



當時會場男女一羣一羣站起來在地板打滾、哭聲震天，有些人緊緊抱住教堂的柱子和欄杆，好像感到自己的腳滑跌正往地獄沉落靈魂失喪，不斷向上帝呼求憐憫。 整整一夜恩菲爾德城如同大敵當前，幾乎每一幢房子裡都能聽到人們的呼喊，求上帝拯救他們。



愛德華滋這場講道復興了恩菲爾德城。



施密特：建立南非第一個宣教站



本周也是摩拉維亞（Moravian）傳教士施密特（Georg Schmidt）的周年紀念日，他在非洲佈道聞名，將荷蘭語聖經讀給科伊科伊人，教他們閱讀和寫作，也教他們種植和播種。



施密特1709年9月30日出生於德國庫內瓦爾德，是一個農民家庭的兒子，16歲時歸信基督教。1726 年，施密特徒步前往德國的赫恩胡特，開始準備成為摩拉維亞教會的傳教士，1728年被派往波希米亞（今捷克共和國），因在該國違反羅馬天主教法律不許私人宗教會議發表演講，被監禁六年，兩年後獲釋。



施密特於1736年12月4日航行前往南非，1737年7月9日登陸南非桌灣，翌年帶著11名男性、12名女性、4名幼兒搬到Baviaanskloof建立南非第一個宣教站，在那裡蓋房子和菜園，當地婦女種植物、男子狩獵畜牧。

