聖公會教省辦《防護政策》培訓 講解應對性罪行程序

香港聖公會教省防護政策委員會6月25日在諸聖座堂舉行「防護政策牧區培訓」，陳謳明大主教稱《政策》保護兒童及容易受傷害人士，如有人作出不當行為將根據政策訂定的程序展開調查；亦不容許有性罪行刑事紀錄者在教會事奉。



據《教聲》報導， 大主教陳謳明於會上解釋《防護政策》的重要，在於時代轉變、弟兄姊妹關係密切，教會因而參考世界趨勢與社會定下有關政策，讓大家在上帝的愛引導、安心的環境裡，享受更緊密的團契生活，並非讓大家產生隔閡。



《防護政策》列明香港聖公會及所有轄下事工，必須遵守香港所有適用法例，絕不容忍任何形式的不當行為，盡一切努力保護所有人尤其是兒童和容易受傷害人士，如有人作出不當行為被指控，教會將根據政策訂定的程序展開調查，甚至呈報有關當局。



教會不容許任何曾經有性罪行刑事紀錄、承認曾性侵犯任何人，或已知有向他人作出不適合行為傾向者在此事奉；教內亦不容許任何存在暴力、身體、心理，或性欺壓、剝削、欺凌的行為，如涉及有關傷害，教會將以仁愛公正方式徹底解決。



教省防護政策統籌員王紫薇詳細介紹《防護政策》的文本，並以處境化為例子。指引提到「應盡量避免單獨與兒童或易受傷害成人相處」，如果在規模較小教堂，崇拜期間只有一個成年人和小童輪值，建議打開更衣室或衣帽間的房門增加可見度， 此舉並非傳遞不信任信息，是展現教省建立安全教會的決心。



另外，教省主教長陳謳明大主教在香港聖公會《防護政策》委員會網頁指出，《防護政策》並非一系列的「規例」、「憲章附件」、「教會規條」等，應被視為教會達致其健康和正面的遠象，確保所有肩負和參與教會的牧養、關懷和宣教事工的人，可以安全和健康地侍奉的手段。



《政策》於2021年4月21日於總議會常備委員會通過，為教會就所有人在其慈愛和安全的環境下如何得享關懷和安全，提供指引，讓大家保持警惕，為基督的身體一起作工，以致事奉彰顯上帝的愛、溫柔、公義、憐憫、喜樂和平安。

