威克里夫亞州、非洲建造清潔水系統 開拓外展福音

威克里夫推動聖經翻譯而聞名，最近跟合作夥伴在亞州、非洲偏遠地區建造清潔水系統，成為傳福音的出口。



亞州、非洲偏遠地區 建40個供水系統



總部位於奧蘭多的威克里夫協會倡議「清潔水外展」計劃（Operation Clean Water），為當地基督徒提供工具和培訓，幫助他們挖掘水井，在村莊建造清潔水系統。



社區發展項目經理馬莉（Bart Maley）表示，項目已經在亞洲的兩個國家及非洲的幾內亞、多哥、尼日、南蘇丹建立了近40個供水系統。其中有14個供水系統已經建成或正在建設中，這些國家的工作非常敏感，無法公開識別，包括培訓當地牧師和工作人員建設集水系統，這些系統從山上的泉水收集過來，然後輸送到村莊的水箱和分配系統。



在非洲，有7個供水系統已經建成或正在建設中，由於打水井的技術和設備要求，社區支付了部分供水系統建設成本。所有的水井或在非洲廣為人知的鑽孔都有手動泵，並且是在威克里夫聖經翻譯團隊正在工作的地區建造。



井旁婦人的故事啟發「清潔水外展」計劃



馬莉指，威克利夫語言社區的成員自己建立系統，然後指導鄰近的語言社區建立他們的供水系統，「我們將此稱為『清潔水外展』，因為它讓新信徒和現有信徒有機會接觸，並滿足他們感受到的需要，也有助他們在敵視福音的地方也能分享上帝的愛。」



從聖經翻譯事工發展至清潔水外展，源自威克理夫翻譯團隊與當地合作夥伴翻譯聖經的時候，發現在聖經多處提到耶穌與水的關係，例如約翰福音4章「井旁婦人的故事」，耶穌基督強調活水泉源為人們帶來永生。



這個故事展現了基督如何遇見人，並且願意跟獻出生命的人建立關係，清潔水正為全球打開接觸基督的大門，透過清潔水計劃引進福音讓人認識賜下活水泉源的耶穌。



威克里夫聖經翻譯協會為國際組織，成立於1967年，支持當地教會授權的母語人士使用聖經翻譯、研討會提供的資源、工具，將聖經翻譯成他們的族群語言。

