社會潮玩靈異物 神父驅魔工作量增

隨著美國社會越來越多人接觸神秘學，天主教會承認尋求驅魔的人數增加，工作量跟不上需求；有牧師在博客分析「拯救」與「驅魔」的分別，指唯一驅除黑暗勢力方法是接受耶穌拯救，聖靈進駐心靈。



紐約市V1教會主任牧師邁克·西諾雷利（Mike Signorelli）在《玩火播客》（The Playing With Fire Podcast）強調，拯救是來自耶穌基督，為我們的罪釘於十字架，洗淨我們不潔的靈魂，聖經也記載耶穌渡海到格拉森醫治被鬼附的人（馬可福音5:1-20）。



另方面，隨著大眾媒體鼓吹尋幽探秘，越來越多人接觸靈界，天主教會接觸要求驅魔的個案上升，天主教領袖透露有關的工作量增加，根本趕不上人們的需求，而且來教堂的人一心追求神父有驅邪的能力。



邁克牧師續指，從這現象反映人們藉著不同的途徑、工具追求通靈與魔鬼接觸祈求得到保佑，從而滋生邪惡及被鬼附上，大批人走進天主教會請求神父驅魔，並非尋求基督的拯救，他們參加教堂儀式但沒有讓福音滲透心靈和思想。因此擺脫魔鬼唯一途徑是認罪悔改，讓聖靈進入內心以新生命展開新的生活。



身為牧師，邁克指最大的責任是傳講整全的福音，脫離魔鬼的掌控重點是讓聖靈管理個人生命，他打了一個比喻：「這就像你打開房間的門，走廊裡的燈亮著……房間立刻被走廊裡的燈照亮，所以我不斷打開門給聖靈。」



最後，邁克牧師引用聖經例子分析邪靈附身的原因，以色列兩代王掃羅和大衛的人生結局截然不同。掃羅屢次犯罪被魔鬼困擾，大衛犯罪後認罪悔改，兩者的分別是掃羅打開心靈的大門讓惡魔進入。



邁克牧師呼籲基督徒必須關上大門，拒絕罪惡纏繞心靈，學效大衛關上門專心尋求上帝的臉光。

