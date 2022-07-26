第49屆美國長老會年會開幕：信心被試驗成精金

第49屆美國長老會年會經四年籌備經已展開，主辦方負責人分享在籌辦過程受彼得前書1章6至7啟蒙生命。



美國長老會（Presbyterian Church in America, PCA）行政委員會會議策劃人阿曼達・佩萁（Amanda Burton）負責計劃、協調和執行每年的大會，表示看到宗派成長蒙主祝福特別欣慰。



她對媒體表示，從選擇舉辦活動的城市、會議場地、跟旅遊局協調、訂酒店，一切都全力以赴，源於受彼得前書1章6至7節啟發:「因此，你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁，叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。」



佩萁分享所學習，新冠疫情之下年會成功舉辦，凝聚大家一起，在大環境試煉當中迎難而上全因靠著神。該次年會共舉辦40場研討會，時間和各項細節的安排都讓她成長，靠著主做一個有智慧的神僕。



說到佩萁願意付出時間心力辦今屆年會，原來她與美國長老會有深厚的淵源。佩萁表示成長於美國長老會，父親是該宗派的牧師，朋友都來自這個大家庭，自小一齊敬拜主。



她總結事奉心得，無論如何種要靠著主，努力讓人進入上帝的國度，凝聚宗派人力靈力一齊投入這個偉大的世代。第49屆美國長老會年會於6月21至24日在阿拉巴馬州伯明翰舉行。

