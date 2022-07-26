環聖講座 雷競業勉港人新常態下安身立命

環球聖經公會6月24日主辦「基督信仰的六堂課：新常態下的基督徒見證」講座，中國神學研究院神學科教授雷競業博士分析獅子山精神的由來，並勉勵港人在新常態下安身立命。



香港二三代人的獅子山精神



新常態意味有舊常態，雷競業分析舊常態與香港教會的關係，50、60年代教會派米開辦天台學校；70年代掀起關社認祖孕育出突破事工、工福、學生福音團；80、90年代面對香港回歸中國，教會發起《信念書》、回歸祈禱會、背誦聖經，是為迎接新常態的行動，回歸頭十年香港度過蜜月期。



世代問題，雷競業引用呂大樂分析社會兩極，提出香港四代人論述。第一代：50、60年代由大陸逃難下來；第二代：戰後在香港出世；第三代：60代初到80年代出生。第二三代香港人自覺一手建立香港，這些年代的人流著獅子山下的精神；第四五代香港人卻看到社會問題叢生。



今天社會分裂源於代溝問題，不是用道德角度來審判，而是了解不同年代香港人走過的路，沒有對與錯，只是每一代人從成長經驗看香港和身分。教會時常探討年青人流失原因，其實要多了解年輕一代人的身分，在這個前提下才能討論到何為社會公義。



新常態下安身立命



新常態意指香港與國內接軌，香港教會與信徒處於轉接的狀態，同樣面對適應的挑戰，包括對權威的尊重、講輩份文化等。聖經怎樣說？耶利米書29章5至7節，先知耶利米寫給被擄到巴比倫城的猶太人，勸他們好好生活，借古喻今基督徒為香港這城祈禱，作建設性的事情。



雷競業勉勵香港人安身立命，懷念、感恩、再上路；反思今天人與物的珍寶，繼續珍惜；建立社群代替指責；建立身心社靈的生活，因團體生活給人力量繼續活下去。



至於教會在新常態下有何機遇與挑戰？移民潮人才流失教會思考反璞歸真，疫情下除了派物資，露宿者更需要被了解和關心。個人方面裝備神學與歷史，對意識型態和價值觀慎思明辨，基督徒在職場緊守崗位，有位置才有影響力。

