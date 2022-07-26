越戰逃亡女孩陪烏國難民往加拿大：美好日子將到來！

1972年越戰赤身逃難女孩潘氏金福（Phan Thị Kim Phúc）7月4日陪同236名烏克蘭難民從波蘭華沙往加拿大，向全球釋放和平信息。



越戰期間9歲女孩潘氏金福（Phan Thị Kim Phúc）冒著燒夷彈轟炸，全身被火燒傷在坑道赤身尖叫逃亡，成為獲獎新聞照片，半個世紀後的今天成為基督徒並創立「金福基金會」救助世界各地戰爭受難兒童。



59歲的潘氏金福近月在媒體表達對烏克蘭難民關切之心，6月在《紐約時報》撰文慨嘆當年越戰平民屍體躺在街上的恐怖景象，在今天的烏俄戰爭再次出現，烏克蘭人民寶貴生命受到破壞摧毀，戰爭惡果留在他們身上，無論是身體還是精神都無法擺脫這些傷痕。



潘氏金福將憐憫之情付諸行動，7月4日與丈夫裴輝全（Bùi Huy Toàn）一起從多倫多去波蘭首都華沙，陪同236名烏克蘭婦孺包括100名兒童乘搭波音787夢幻客機、近9小時飛行到達加拿大里賈納機場，轉往薩斯喀徹溫省的雷吉納（Regina）。



該次人道援助由非政府組織Open Arms及Solidaire策劃，Solidaire提供飛機，機身印著越戰9歲女孩潘氏金福赤身逃難震撼全球的照片，旁邊寫上「No War」的標語。



潘氏金福接受媒體訪問時表示對這次旅程非常感慨：「五十年前，我是戰爭的受害者，我活了下來……這次旅程將所有烏克蘭難民帶到加拿大……。」她並指，在飛機上向烏克蘭人傳達「美好日子即將到來」的信息。



潘氏金福還分享，在飛機上遇到一個9歲的小女孩，這對她來說意義重大，因為在越南被炸傷時也是9歲，並向女孩解釋自己當時「似乎沒有希望，但你現在看到我有希望了。」



據聯合國消息，自俄羅斯2月入侵烏克蘭，截至7月4日超過730萬人從烏國出境，婦女和兒童佔9成；近500萬烏克蘭人在歐洲登記為難民；700萬人仍在烏克蘭境內流離失所，女性佔一半，許多是懷孕或有小孩、殘疾、曾被暴力侵害的脆弱一群；300萬人「越境 」回到烏克蘭，部分人返回首都基輔等地區。

