倪匡逝世晚年信耶穌 直言《聖經》簡單「信」就得

香港著名小說作家倪匡7月3日逝世，享年87歲，倪匡晚年信耶穌，在不同場合公開見證上帝，分享祈禱戒煙酒的神蹟經歷。



譽為一代才子、科幻小說作家倪匡30多年前在教堂受洗，曾在香港書展與書迷會面時，被問及為甚麼棄佛轉信耶穌，直言：「我本來信佛教，但佛經太艱深，我太懶，受不了。基督教的《聖經》簡單，只有一個字──便是『信』，你信祂就得！」



倪匡在接受基督教媒體訪問亦說：「你只要真的很虔誠的信，很由衷的信，沒有半分勉強的信，必可以得到回應。」他認為只要誠心相信，誠心向上帝禱告就可以，而他亦經歷禱告得應允的神蹟。



平生嗜酒、煙不離手的倪匡，分享誠心禱告結果脫離酒癮、戒掉35年的煙癮，連醫生都嘖嘖稱奇的神蹟。



他有次在香港電台節目及香港書展讀者交流會上表示，自己有三個嗜好，其中兩個就是酒和煙，一天至少可以喝一公升XO；吸煙35年，最高記錄一天吸4至5包煙，有時早上起身，一邊刷牙一邊吸煙，書房的白牆紙多月後變成咖啡色，就算信了基督教也沒戒去煙癮。



倪匡說，有一次他參加教會聚會，向牧師請教聖經問題時，忽然萌生戒酒的想法，便請牧師為他禱告，祈求上帝幫助他戒酒，上帝就幫助他兩種惡習都戒掉。



有一天，倪匡點煙的時候，聽到上帝說﹕「你可以不吸煙了！」起初不明白，之後再聽到兩次﹕「你可以不吸煙了！」後來明白了。原來上帝告訴他吸煙幾十年，其實是對自已一種刑罰。上帝說﹕「你可以不吸煙了！」代表刑罰解除。



倪匡指，大半生嗜煙酒，這一下子就不再吸煙，連酒也戒掉，而且於1986年復活節在台北一家教堂受洗。

