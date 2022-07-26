「香港主日」 協進會籲港人：不氣餒分辨神作為

香港基督教協進會每年7月第一個主日定為「香港主日」，今年在7月3日，該會主席王家輝牧師撰寫講章，題旨：「在正常與反常之間擺盪」，經文：傳道書3章1至17節。



王家輝在講章提到，香港經歷社會運動和新冠肺炎疫情，兩件重要事件成為香港歷史分水嶺。社會運動令人際關係、家人破裂；新冠疫情在不同階段防疫措施令市民日常生活停頓與恢復之間，基層人士生活苦不堪言。



他引用傳道書3章指，「一切有定時，生有時死有時」，人是完全無法控制，傳道者重要信念是「上帝造萬物，各按其時成為美好」（傳道書3:11），只是世人卻不容易明瞭上帝的計劃。這是受時空所局限的人，無法以上主的眼光了解全局所至。



當人了解上主用心，就可以享受勞碌的成果，在艱辛的時候多一點韌力支持下，並且顯出對上帝有敬畏的心。



香港經歷反常狀態之後，大家期望可以恢復正常狀態，上主的子民徘徊正常與反常的生活之間，惟有接受這是世間事物運作的法則，一切有時間，並且物極必反，總不能氣餒，要分辨上主作為。



最後，王家輝勸勉大家在職場不同崗位，每走一步都分辨上主的作為：公務員、公職人員不偏不倚服務大眾；專業人員如醫生、護士、律師、社工、教師持守專業精神；市民大眾愛護這座城市。願眾人得著上主所賜的智慧，測透祂的時間和奇妙作為。



「香港主日2022」講章及禱文

