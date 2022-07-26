法國浪漫之都的背後：貧民窟 人道組織深度採訪

法國享有浪漫之都的美譽，繁華背後存在貧民窟，缺乏清潔用水，人道組織國際團結（SOLIDARITéS INTERNATIONAL）拍攝記錄片深入採訪，揭露貧民窟由廢物處理場改建，居民受歧視的故事。



非政府組織國際團結製作記錄片《De Vos Propres Yeux》（With Your Own Eyes）走訪世界各地住在貧民窟居民，揭露他們在潮濕、寒冷、缺乏清潔飲用水、健康衛生條件差、停電、被驅逐的威脅下每天的生活，為這些被人遺忘的群體發出呼聲，第六季邀請了摩洛哥裔法國演員契迪·森姆（Roschdy Zem）進入法國境內貧民窟和棚戶區的住宅。



在記錄片中洛契迪·森姆自言是摩洛哥移民第二代，父母住在貧民窟，作為法國公民必然關注這群體。



法國西部城市南特有55個貧民窟，無法獲得食水，連洗手、沖廁都不是必然的，國際團結2020年為區內的居民安裝廁所，由一間簡陋的小屋改建，然後安裝水管協助居民改善衛生環境。



森姆與紀錄片製作人走訪貧民窟，該區由荒廢的物料處理場改建，5個貧民窟住上300、400人，當中有來自羅馬尼亞、摩洛哥的移民家庭，有受訪者表示受到當地人的歧視。



住在貧民窟、來自羅馬的弗洛麗娜和兩個孩子一起，在接受訪問時表示，遇到的生活困難是寒冷天氣，用木頭生火；叢林隨時有野獸出現威脅孩子，國際團結為他們建造了供水系統。



她亦指，雖然曾經有當地人直斥她不適合住在這國家，但都不想回到家鄉。

