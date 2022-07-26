「九一一恐襲」東正教堂被毀 重建化身朝聖地

「九一一恐襲」被毀的聖尼古拉斯希臘東正教教堂和國家神殿，7月4日美國獨立日在紐約市舉行奉獻儀式，成為世界貿易中心聖尼古拉朝聖地。



聖尼古拉斯希臘東正教教堂和國家神殿（St Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrin）位於曼哈頓下城附近的雪松街，建於1916年，2001年9月11日「九一一恐襲」被毀。美國希臘東正教教會領袖埃爾皮多弗羅斯大主教(Archbishop Elpidophoros)發布通諭稱：「重建聖尼古拉斯作為國家的聖地也是一種恢復行動」，由於持續存在的資金問題，修復工作已停滯多年。



2019年以來，重建項目一直由聖尼古拉斯之友資助和監督，該組織是一個非營利組織，其中包括獲總統自由勳章的前希臘大主教區副主教亞歷山大·卡盧索斯牧師 (Rev Alexander Karloutsos)。



奉獻儀式在美國獨立日舉行，由埃爾皮多弗羅斯大主教主持，包括圍繞教堂建築的儀式遊行、聖物在祭壇上的放置和密封、祭臺本身的清洗和塗油。



在祭壇上方，描繪了一個瑪麗的圖標，被東正教基督徒稱為天主之母（Theotokos）俯瞰紐約市。



據《國家先驅報》（The National Herald）報導，教堂內外都設有座位，以容納希臘駐美國大使在內的客人。新教堂由西班牙建築師卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）設計，他還設計了附近的世界貿易中心交通樞紐被稱為 “Oculus”（編註： “Oculus”的開口象徵著在悲劇的黑暗之後繼續閃耀的光芒，讓光線充滿了巨大的空間，以紀念對雙子塔的襲擊）。



卡拉特拉瓦的教堂設計基於著名的拜占庭時代建築，包括今天的伊斯坦布爾清真寺的聖索菲亞大教堂、土耳其喬拉的修道院教堂。聖尼古拉斯計劃運行一個完整的東正教基督教服務週期，還將設有專門的宗教間和非宗派空間。



據埃爾皮多弗羅斯大主教於官方聲明，其目標是「重建原始的希臘東正教教堂，同時也成為所有人可以慶祝、教授和供奉各種信仰、尊重其他信仰傳統的空間。」



聖尼古拉斯教堂和神殿的奉獻恰逢第46屆兩年一度的神職人員會議的開始，這是來自全國各地的希臘東正教基督徒在紐約市為期一周的聚會，以及大主教管區的百年慶典。

