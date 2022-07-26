聖經怎樣看歧視？特殊兒童倡導者籲關愛小弟兄

現今世代的人追求公平反歧視，聖經怎樣看歧視？糾正社會錯誤的基礎在聖經？



美國法院特殊服務兒童倡導者羅納德·斯隆（Ronald Sloan）在《基督郵報》（Christian Post）專欄撰文，歧視通常分很多類別：性別、年齡、種族、民族、國籍、殘疾、精神病、工作能力；反歧視法亦包括性別認同和墮胎等議題。



他引用聖經多處提到耶穌的教導，適用於教會作為反歧視的標準。雅各書2章指不可按著外貌待人，穿金戴銀的人進教堂「請人坐這好位上」，卻對窮人說「你站在那裡，坐在我腳凳下邊」，這就是偏待人用惡意斷定人。



馬太福音25章亦指，甚麼時候看見人餓了、喝了、作客旅、赤身露體、病了、坐監，不侍候他呢？「作在弟兄中一個最小的身上就是作在主的身上」 這教導準則同樣應用在好撒馬利亞人比喻身上，幫助任何有需要的人（馬太福音12:50）。



初期教會，說希臘語的猶太人向希伯來人發怨言，忽略了他們的寡婦，使徒就選了七個好名聲、被聖靈充滿、有智慧的人管理膳食。



斯隆表示，一個人伸張正義的基礎在於悔改信耶穌，行公義好憐憫謙卑與神同行（彌迦書6:8）是原動力，作為糾正社會錯誤的基礎。



總而言之，「信心若沒有行為就是死的」（雅各書2:17），幫助有需要的人，支持那些遭受歧視的人，是美好而必要的活動。那些沒有通過他們的行為表現出基督教信仰的教會有禍了（雅各書 2:18）。但是，根據聖經和基督教運動的整個歷史，這樣做並沒有解決我們的罪的根本問題，完全相信耶穌作為救世主的救贖工作並跟隨他為主，才是永恆。

