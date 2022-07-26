日本婦女為何集體赴韓配婚？從安倍遇刺說起

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良街頭為自民黨候選人拉票遇刺身亡，揭露其黨議員與韓國統一教會關係密切，統一教會則以集體結婚聞名，誘使日本女性赴韓接受配婚，進行「特殊使命」。



安倍晉三電賀統一教會的集體婚禮



安倍晉三死訊震驚世界，同時揭露另類的故事，行兇者山上徹也被逮捕後供稱母親沉迷流連某宗教團體，奉獻大量金錢導致家庭分崩離析，認為母親是統一教會的教友。據《講談社》報導，該宗教團體指的是韓國統一教會，不過韓國統一教高層人士透過日韓媒體澄清，山上徹也的母親並非統一教會的信徒。



至於安倍晉三亦被指與統一教會有關係，據日本基督教媒體Christian Press 「異端/邪教第110號」專欄報導，安倍去年在統一教活動「THINK TANK 2022」演講，高度評價統一教會強調「家庭價值」，稱家庭作為世界自然和基本的群體具有普世價值，也曾向「集體婚禮」發賀電。



文鮮明夫婦自喻人類「真父母」 主持千人集體婚禮



韓國統一教會由文鮮明牧師於1954年創辦，原名世界基督教統一神靈協會，現改名為世界和平統一家庭聯合會（Family Federation for World Peace and Unification） ，據韓國基督教長老會研究報告指，文鮮明以1957年出版的《原理廣論》為教義基礎，自稱再臨基督、人間真神、宇宙真正父親。在原罪的教義上，統一教認為除去原罪的方法是接受證婚祝福，要求教徒尊崇文鮮明夫婦為人類的「真父母」，只有聽從「完全的父母」的婚配才能進天國。



文鮮明之子文亨進（Hyung Jin Moon）在2009年網絡現場轉播的典禮上說：「真父母是永恆的救世主。」文鮮明自1960年代初期主持大規模的集體婚禮，出現日本、美國、歐洲及非洲等地的情侶，希望除去文化之間的藩籬，喻表世界大一統，文鮮明也親自替信徒挑選配偶，女孩在婚前未許見丈夫，近年才解禁此例，2020年2月16日統一教會無懼新冠疫情舉行集體婚禮，來自180多個國家、3,500對新人參加；另一場萬人婚禮在2018年漢城奧林匹克體育場舉行，2萬對男女集體結婚，文鮮明則於2012年9月3日因多重器官衰竭逝世。



日本婦女赴韓配婚進行「特殊使命」



統一教會1968年轉往日本活動，日本議員鈴木信行7月10日在部落格發文，指出許多日本女性被統一教會教徒唆擺，被帶到韓國參加集體結婚，而且有人從日本帶了大筆金錢去韓國，準備捐給教會。



另外，日本小學館發行的《周刊郵報》2011年5月24日期報導，7,000多名日本婦女被統一教欺騙嫁到韓國農村，大多數是大學生，在校園被韓國的留學生信徒帶到文化班進行洗腦，嫁到韓國是擁有特殊使命、為韓國獻身的「上天的精銳部隊」。



被誘嫁到韓國農村的日本女信徒過著貧困的生活，丈夫學歷低收入微薄靠借高利貸生活，她們有些在毛巾工廠打工維持家計，統一教亦通過「中介」對韓國農村老人表示，娶到日本媳婦是為國爭光等。

