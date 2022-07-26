中華聖經文物館開幕：展出第2億本聖經《百年和合典藏》

南京愛德印刷第2億本中文聖經特別紀念版《百年和合典藏聖經》抵港，並於「中華聖經文物館」展出兩個月，影音使團、愛基金及愛德基金會7月10日舉辦開幕祝禱禮。



開幕禮上，愛基金創辦人暨主席蔣麗萍透露，該本特別紀念版《聖經》將送給特區政府，帶給香港祝福。是次展覽別具意義，從和合本聖經誕生到愛德印刷兩億冊聖經，百年見證了中國教會的合一與中國化的歷程。



《百年和合典藏聖經》以香樟木為封面，鑲以金色十字架，寓意上帝聖言之寶貴與馨香，並附有五餅二魚紀念印章與十字蓮花印泥盒，象徵上帝帶來的豐盛與祝福。



創世電視「中華聖經文物館」館藏豐富，計有：影音使團33年來從世界各地蒐羅所得 近3,000件珍罕典藏文物，將分批在文物館展出，首批展出也接近1,000件展品。



另有逾200年歷史文物，例如世界歷史上首部中文聖經《神天聖書》，見證中文印刷聖經由第1本到2億本的傳奇；1894年的新約全書「君主版」慈禧60大壽聖經。



其他展品包括300個世界各地挪亞方舟模型；100歲的濟良古董娃娃；打破上海世界健力士紀錄、世界最長5000米絲綢聖經等。



中華聖經文物館展覽融合實景與虛擬效果，打造沉浸式觀賞體驗，如欲參觀必須提前預約登記，文物館地址：觀塘鴻圖道1號2樓。

