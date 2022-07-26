蓋洛普民調：美基督徒相信聖經是直譯下降至2成

聖經直譯主義長期以來被認為是福音派解釋聖經的最主要方法，但蓋洛普發布最新民意調查顯示，認同此看法的福音派和重生基督徒，不過半數。



聖經直譯主義指一種認為聖經字面上的意義不具有隱喻與象徵的思想，無論是否合乎信仰，都認同聖經字面上的意義。



蓋洛普（Gallup）於5 月 2 日至 22 日隨機抽樣通過電話訪問1,007 名成年，發現認定為福音派或重生的受訪者認為聖經是「上帝的真實話語」 只有 40%，51%將聖經視為「上帝所默示的話語」，意指人受到上帝的默示，編寫了現在被稱為《聖經》的書籍；認為聖經是直譯過來只有 20%。



該次調查顯示出一個歷史新低點，2017 年曾進行同類型調查，詢問美國人對聖經的看法，24% 的受訪者接受聖經是上帝的話語；29% 美國人說聖經是集合「人類記錄的寓言、傳說、歷史和道德戒律」。



報告指出：「這標誌著第一次有更多的美國人認為聖經不是神所默示、並非上帝的說話；49%的人選擇中間的替代方案，與前幾年的情況大致一樣。」



該次調查對比 2017 年情況相約，較多宗教信仰、較少正規教育的人，較相信聖經是從上帝的話直譯出來，福音派或重生的美國人對比其他人，較多相信聖經是直譯的，儘管如此這群體相信聖經是真實的，百分比也遠低於 50%。」



總體而言，儘管大多數自稱為基督徒的人，包括福音派基督徒都相信上帝是全能的、無所不知的，並且是宇宙的創造者，但超過一半的人拒絕接受聖經某些教導和原則，包括聖靈的存在。



此外，絕大多數人錯誤認為所有宗教信仰都具有同等價值，人基本上都是善良的，可以利用善行來贏得通往天堂的道路。研究進一步表明，大多數人不相信絕對的道德；將感受、經驗或朋友和家人的意見視為最值得信賴的道德指導來源；並說擁有信仰比追求哪種信仰更重要。

