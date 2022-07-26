青年宣道大會開幕 千人線上學習接待藝術

三年一度第15屆「青年宣道大會」7月11展開，今屆主題為「上帝國，請進 」，「接待」為主軸，讓年青世代更深體悟聖經裡「接待」的精神與內涵，激發宣道的負擔，並更多鼓勵年輕人投入普世和本地的跨文化宣教。



台灣校園福音團契舉辦、世界華福中心協辦的青年宣道大會，今屆採取「線上節目+實體活動」模式的「線實動態」全新模式進行，線實動態即是將以往青宣活動分成線上與實體，讓線上節目與實體活動互相配合，交織出動態的學習模式。



據大會資料，首天的開會式近千位學員在線上參與，前校園書房出版社總編輯黃旭榮指出活動叫「宣道大會」，解釋宣道與宣教的分別，一般人慣常稱呼宣教大會，宣教給人聯想到領人歸主建立教會；宣道是人們平常可以做到的。



他繼而指出，聖經就是一本上帝的宣道史書，叫人反思如何將生命投入上帝的宣道使命，並非要求上帝融入我們的生命。



論到宣道，黃旭榮認為層面廣泛，在生活中以愛心關懷別人，宣講耶穌基督叫人悔改轉向神的信息，讓人認識真神。他強調，舉辦青年宣教大會是幫助年青人，尋找到心中最大的喜悅、發揮神給人的恩賜，為世界帶來祝福。



青年宣道大會為期五天（7月11至15日），每天主題如下：



7月11日：「聖經中的宣道觀」，讓學員理解接待原則，認同其觀念



7月12日：「誰需要被接待」，談宣道對象，帶領學生重新檢視自己與上帝的關係



7月13日：「接待的藝術」，處境化宣道策略，幫助學員探索自己環境中處境化的實況，明白甚麼叫接待



7月14日：「處境化的福音行動」，拓展青宣學員視野，將宣教處境活化在自己生活中，實踐接待



7月15日：「我們與上帝一同接待」，將接待化為具體實踐行動

