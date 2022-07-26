英國「聖島」發現8世紀基督教念珠

考古學家在英國被稱為「聖島」的古老島嶼發現8至9世紀的基督教念珠（Christian prayer beads），讓人們深入了解中世紀英國人如何生活和表達信仰。



「念珠」名稱來自拉丁語「rosarium」，意爲「玫瑰園」，玫瑰經被廣泛認爲是天上送給我們祝福母親的玫瑰禮物。



基督教的念珠由珍珠或珠子用線連接在一起組成，在基督教這種做法始於3世紀被東方基督教僧侶採用，及後發展了各種形式的念珠。羅馬天主教的念珠成為一種流行的公開和私人祈禱的方法。最常見的念珠是獻給聖母瑪利亞的念珠，透過花環或念珠的幫助背誦禱文。花環的兩端由一根小繩子連接，上面掛著一個十字架、兩個大珠子和三個小珠子。



這些念珠由鮭魚椎骨製成，在英格蘭東北海岸附近的林迪斯法恩島（island of Lindisfarne）發現，繫在早期人類的脖子，可能是僧侶的骨骼。據該項目聯合主任、達勒姆大學早期基督教專家大衛·佩茨博士（Dr. David Petts）表示，念珠可能來自敬虔上帝的人，用作個人信仰，中世紀修道院中早期生活雖然常舉行盛大儀式，但考古人員在這裡得到的東西與早期基督教更加個人化的一面有關。



動物考古學家瑪麗娜·喬羅·吉納（Marina Chorro Giner）認出了這些珠子，「其實，這些不僅僅是魚骨；它們已經被修改並變成了某種東西，這是林迪斯法恩墳墓唯一的神器，所以它是一件重要的物品。



她補充說：「這是在中世紀英國發現的第一個念珠的例子，我們相信這些珠子被用作個人信仰的對象，特別是考慮到現代單詞珠子來自古英語'gebed'，意思是『祈禱』。」



林迪斯法恩是早期英國基督教最重要的中心之一，愛爾蘭僧侶於公元 635 年在這裡定居，修道院成為慶祝其主教庫斯伯特的主要聖徒崇拜的中心。



慈善機構英國遺產組織（British charity English Heritage）說：「現在被稱為『林迪斯法恩福音的傑作』是在8世紀初在這裡創作的。現在可見的廢墟是一座12世紀修道院的遺址，該修道院聲稱是早期修道院的直接後裔。」

