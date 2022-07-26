浸聯會第41屆培靈會 鍾志廣析解尋找天國的窄門

香港浸信會聯會舉辦「第41屆培靈大會」7月13至15日在尖沙嘴浸信會舉行，主題為「福音——門徒唯一依靠，唯一當行之道」，鑽石山浸信會主任牧師鍾志廣首晚以「主的門徒：你們要進窄門」為題，呼籲信徒防備假先知，藉著耶穌尋找進天國的窄門。



鑽石山浸信會主任牧師鍾志廣指出，福音不是單帶給人幸福，福音是關乎天國子民怎樣跟隨主耶穌成為門徒，在不同崗位向世界作見證，見證福音從個人的生命產生出來的影響，透過門徒讓世界知道正走向滅亡之路，極之需要耶穌基督。



耶穌基督是福音的內涵和鑰匙，400多年來浸信宗信仰傳統：耶穌是主、聖經權威，馬太福音7章13至14節登山寶訓末段引進永生的道路只有一條，就是跟從耶穌基督，人們只有二揀一，要麼跟從耶穌基督、要麼跟從世界卻是通往死亡之路。



鍾志廣續指，登山寶訓對像是信徒，末段提醒信徒是否走在耶穌基督的路上，因大部分的信徒都不知道，耶穌對門徒發出警告。



耶穌用行動連繫整個登山寶訓，目的叫門徒和今天的信徒有所行動，主耶穌提出警告：你們要防備假先知「他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼」（7:15） 、要為到審判作準備（21-22節），並且「祈求、尋找、叩門」主耶穌要我們持續恆久去做的（7:7-8）。



鍾志廣引用馬太福音7章7至8節說：「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。」這節經文是一連串的行動，被視為一系列整全的生命，意思是：



1. 「你們祈求，就給你們」，當人真誠祈求主，耶穌成為生命的主，祂就會答允，所以你們祈求就給你們



2. 「尋找，就尋見」，有了主耶穌這位生命的主人，便能夠藉著主耶穌尋找到天國的窄門



3. 「叩門，就給你們開門」，當人叩門求主耶穌讓你進入天國的時候，天國的門必定打開。



鍾志廣解釋，馬太福音7章7至8節的重點不是教導我們祈禱，是教導我們誠心讓主耶穌成為我們的主人，便可以藉著主耶穌尋找到天國的窄門。

