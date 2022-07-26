中神講座探究初期教會發展 張略：10年增長40%

中國神學研究院7月4日舉辦講座「從初期教會發展看今日教會的機遇與挑戰」，聖經科張略博士引數據指，初代基督徒平均每10年增長40%，並列出7因素，包括：使徒熱心傳道、教會超越社會階級、教制和卓越領導，最重要是上帝的工作。



張略引述社會學家史特克（R.A.Stark）估計，假設公元40年基督徒1千人，以當時羅馬帝國人口6千萬人，基督徒只佔0.0017%，公元350年 基督徒已有3400萬人，為羅馬帝國人口56.6%，基督徒平均每年增長3.4%，每10年增長40%，



基督徒發展速度驚人，張略探究原因有7點：



「教會的使徒性：熱心傳道，趕鬼醫病」，使徒清楚耶穌基督的吩咐，從耶路撒冷傳到地極，除了使徒還有巡迴傳教士、先知趕鬼醫病，熱切將福音傳福音到不同地方，路途遇到危險，因而教會呼籲接待這群體。



及至第2世紀教會有具體制度，設有主教、長老、執事三級制，主教也熱心傳道、趕鬼、醫病領人歸主。



「教會的大公性：超越國家、種族性別和社會階級」，宗教包含地區性，宗教與宗族文化息息相關，敬虔是指忠於其的傳統種族和宗教文化，基督教從猶太教分出來，但福音不分種族，讓外邦人加入成為神子民一部分，加拉太書3章27至28節：「你們受洗歸入基督的都是披戴基督了，並不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡都成為一了。你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了。」



性別和社會階級方面，早期教會女性地位頗高，教會反對離婚、亂倫、通姦、一夫多妻、殺女嬰，婦女信主後影響兒女帶領丈夫信主。第二世紀教父俄利根認為福音是給所有人，包括貧窮、富有、單純、理性的人；羅馬主教革利免《革利免壹書》（38.2）論到：「富人要扶持窮人，窮人當將感謝歸與神。因為是神帶給他能滿足他需要的人。」早期教會打破貧富懸殊的隔閡。



「基督徒的生活方式和價值觀」，張略繼續指出，教會吸引人的地方是信徒的價值觀，包括樂善好施、守望相助、自我克制、照顧孤兒寡婦、探望患病的人，甚至將囚犯贖出來，信徒的慷慨及樂意捐助正是仿效上帝的豁達寬宏。



他舉例，公元260年第二場大瘟疫，亞歷山大城主教狄奧尼修在信中描述當時基督徒，弟兄之中多數人表現極大的愛心和無比的忠誠，照顧病人還宣講基督的救恩，從別人那裡染上了瘟疫，他們中間有長老、執事和一般信徒，所以這種形式的死亡是出於極大的敬虔和極大的信心，從任何方面與殉教相當。



「有效的教制和卓越的領導」， 第二世紀初期教會實行三級制，主教、長老、執事，第四世紀基督徒史學家優西比烏計算，羅馬教會在三世紀中葉有1位主教、46位長老、7位執事、7位副執事、42位助手、52為驅魔人和守門者，同時在經濟上支持1500位寡婦和乞丐，教會已發展出龐大的行政及支援系統。



「基督徒面對逼迫」 ，例如誤解基督徒替嬰孩洗禮為殺嬰行法術；舉行主餐視為吃人肉；弟兄姊妹相稱指亂倫等，但殉道帶來教會增長。公元2世紀士每拿主教坡旅甲 ，為教會史上首位有記錄的殉道者，時為86歲，坡旅甲聲稱：「一直是基督的僕人，不會褻瀆拯救他的大君王，讓他在殉道中佔一席位」；其他因素包括：「穩定的大環境」和「上帝的工作」。



張略總結，上帝的工作最重要，無論環境怎樣轉變，上帝就是透過這些困難顯示祂的心意。

