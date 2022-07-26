歐洲青年會議 教宗籲團結反抗戰爭

歐盟舉辦歐洲青年會議（EU Youth Conference），7月11至13日在布拉格揭幕，教宗方濟各提到烏克蘭陷入荒謬的戰爭，寄語年青人使歐洲煥然一新：「如果世界由年青人管理，就不會有這麼多戰爭。」



教宗方濟各向參加大會的青年呼籲，將歐洲舊大陸煥然一新，因為他們年青不受意識形態禁錮，到歐洲求學旨在擴闊經驗，日後服務世界，鼓勵他們「爭大眼睛」向他人敞開，與所有人團結一心包括受苦的人，不分國籍和社會處境。



年青人進入精英教育環境並非為了狹窄的個人利益，應不受歌舞昇平的誘惑，追求世界上少數人獨享的奢侈生活，而是善用雄心壯志看清楚人類，不要變成狹隘的歐洲，過著有體面簡樸的生活，好讓每一個人在這世界有尊嚴地生活。



提到俄烏戰爭，教宗指烏克蘭地陷入了一場荒謬的戰爭，強調歐洲必須團結，這始於對和平的強烈渴望，並且寄語年青人：「世界由年青人管理就不會有這麼多戰爭。大好人生還擺在青年面前，他們不想要毀滅和拋棄生活，卻期盼活出圓滿的生命。 」



教宗呼籲大家必須竭盡所能終止這場慘絕人寰的戰爭，直斥：「少數有權勢的人作出的決定，將成千上萬年青人派去打仗戰死沙場，這種情況之下反抗是合情合理。」他舉例，第二次世界大戰德國信義會青年神學家潘霍華也起來反對納粹德軍。



最後，教宗祝願年青人愛自己的配偶、家庭、兒女，也愛歐洲，願歐洲成為所有人擁有和平自由與尊嚴的土地。

