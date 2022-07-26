航海主日 籲教會接待海員作好撒瑪利亞人

海員生活艱苦不為人知，香港基督教協進會、海員傳道會定於7月10日為「航海主日」，呼籲大眾紀念海員和他們家人。



新冠疫情持續兩年多，剛經歷了第五波，市面一遍蕭條，但海上船舶貨輪穿梭不絕，有來自遙遠的歐美國家，或鄰近的東南亞地區，將商貿貨品送到，讓我們在超市和市場有各種物品需用。



海員角色重要，在艱苦環境、變幻莫測的天氣、惡劣條件下長時間工作，也受到海盜的威脅，以及各國封關的影響，未必獲準上岸休息甚至回家與家人相聚。



香港基督教協進會聯同海員傳道會每年都呼籲教會舉行「航海主日」，特別用來記念海員和為他們祈禱的日子，今年定於7月10日，主題為「好撒馬利亞人」，選用經文：路加福音10章，由以色到雅法港的Kevin Cable牧師撰寫。



講章指出，海員如像好撒馬利亞人故事之中，往遠方去被強盜襲擊的人，海員為了生活遠赴他方，可能單獨被遺棄在遙遠的港口，被政府和其他行業組織忽視。



海員傳道會成立使命是成為好撒瑪利亞人，不遺餘力地提供幫助， 在不公義發生的地方成為受害者的代言人，例如提供免費wi-fi，讓海員與家人聯繫，在港口停泊的海員可以進來交流感受，感受得到招待和喘息的機會。

