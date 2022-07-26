印尼女子異夢聽呼喚：「我是道路、真理、生命」歸主

印尼是穆斯林大國，一名女子在異夢中聽到基督呼喚「我是道路、真理、生命」歸信主，無懼家庭威迫堅持信賴救贖她生命的基督。



監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors） 引述一名印尼女子塔麗（Tari）接觸基督教的 過程。



塔麗在伊斯蘭家庭長大，讀高中一年級的時候，聽到電視節目播放詩歌《如你所願》（As You Want）感覺到一種前所未有的寧靜，後來多次聽到這些敬拜詩歌，心裡越來越感到平安，好奇之下在網上尋找「誰是基督教的阿拉」。



有一天晚上，塔麗做了一個奇怪的夢，看見自己走在一條很長的路，沒有盡頭，後來幾個星期這個夢不斷重複，而且有一次在夢裡看見自己走上同樣的路，還看見了盡頭是一速耀眼的光芒，與此同時清晰地聽到一道聲音：「我就是道路、真理、生命」這三個字。塔麗不明白意思，在谷歌尋找這段說話，原來記載在聖經約翰福音14章6節：「耶穌說我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」



原來塔麗的叔叔也是基督徒，還帶她去教堂，塔麗在教堂決定跟隨耶穌接受洗禮，還在頸項掛上一個十字架頸鏈，但是卻惹來攻擊，同學發覺她頸項的十字架，便強扯下來還告發她。最後母親也知道塔麗信了耶穌，非常沮喪嚴厲斥責她，反而令塔麗信心更加堅定，離開了家庭去到敞開的門與當地合作夥伴的導師家裡暫住。



敞開的門呼籲大家為印尼改信基督教的弟兄姊妹祈禱，敞開的門也為受迫害的基督徒提供實際支持，例如食物、藥物、創傷護理、法律援助、安全屋和學校，以及通過基督教文獻、培訓和資源提供精神支持。



據2018年印尼人口普查，86.7%的印尼人表示自己是穆斯林，基督教（7.6%），天主教（3.12%），印度教（1.74%） ，其餘是佛教、孔教等。

