2022卡城培靈會 楊慶球：行善為顯示基督能力

耶穌說：「你們是世上的鹽」又叫人「隱藏」是甚麼意思？前卡加利恩道華人神學院院長楊慶球牧師在「2022全卡城培靈會」指，行善是顯示基督的能力，呼籲大家作個無能者的大能。



鹽的四種功能



楊慶球解釋鹽有四種功能：代表純潔、防腐、調味、鹽約即堅定的約；隱藏的力量是指是向自己隱藏不要發怒，如希臘文化下當時的人言行有禮，因隱藏的力量威力可大可小，仇恨藏在心中爆發出來遺禍甚大。



他舉例，美國南加州爾灣台灣基督長老教會5月發生殺人案，嫌犯是一名華裔美國公民，因對政府不滿發洩憤怒，令人走向不歸路，所以隱藏的力量不是在人面前，是面對上帝怎樣將內心的憤恨挪移。



行善與禱告的隱藏意義



耶穌用了幾個例子說明，馬太福音6章1至4節「論行善」並非向人顯示自己的德行，是向人顯示耶穌基督的德行，因為基督釘在十架拯救我們，所以今天我們所行的不算得甚麼，隱藏的是自己自以為的德行，行善是真正顯示基督的能力，施恩莫望報。



楊慶球舉例，第二次世界大戰期間搶救猶太兒童的伊雷娜·森德勒（Irena Sendler）反對納粹組織，從華沙猶太封鎖區救出了2500名猶太兒童，為他們提供藏身之所，後來被納粹拘捕，在獄中受到嚴刑拷打雙腿被打斷，也不透露半點資料，最後由判死刑得到拯救。



二戰結束後，森德勒將藏在樹底下的兒童資料挖出來，逐一跟該些兒童聯絡告知他們親生父母的名字，很多人因此可以一家團聚。



森德勒在1979年被教宗接見，2006年獲諾貝爾和平獎，她卻說沒有值得甚麼讚賞，反而覺得受到良心受譴責，因為原本可以拯救更多人，一切只是為上帝。



耶穌又以「禱告」為例子，在馬太福音6章5至8節說：「禱告的時候不可像假冒為善的人，愛站在會堂裡和十字路口上禱告，故意叫人看見。」耶穌叫我們禱告的時候不可像外邦人，用許多重複的話以為就蒙垂聽，因為我們沒有祈求以先所需用的父早已知道。耶穌指出，祈禱是我們與上帝的相交，並非禱告給人看。



楊慶球總結，我們都是神手裡所使用的器皿，不顯眼的，但在家庭、教會帶著生命，人看來不是強盛，卻是一個無能者的大能。



卡城基督教華人教牧同工會6月10日舉辦「2022全卡城培靈會」，主題為「在當今世上作主門徒」，楊慶球牧師在第一堂以「隱藏的力量：你們是世上的鹽」為題，選用馬太福音5章13節宣講。

