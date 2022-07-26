熱浪襲歐洲 英國農村教會開放接待村民

熱浪侵襲歐洲，英國農村教會發揮作用，開放給村民避暑，英格蘭教會同時推出10項策略幫助教會發展成宣教中心。



英格蘭教會官方出版社Church House Publishing出版新書《How Village Churches Thrive》，作為教堂蓬勃發展的指南，當中列出10項關鍵領域，包括協助教會面臨越來越大的壓力，如財務、人口和建築物維護研究等。



書中提出第一點是「歡迎新來賓」，來賓無論來自何方都是主內的弟兄姊妹；第二點是「充分利用活動」例如婚禮、洗禮、葬禮，接觸未信的人；第三點是「創意使用建築物」將社區聯繫，作為人們交流的地方。



其餘包括「社區建設」在教堂舉行為不同年齡人士慶祝生日，還有舉辦學校節日慶祝，聯繫教會或與團體合作，提供創意的活動給年青人和孩子，協助教友們溝通。



該本指南書提供實用建議、鼓勵人心的個案作為研究，幫助牧者們在農村教堂的工作和敬拜時充滿信心。



另外，英國生態教會（Eco Church）7月25日至8月8日舉行在線研討會，內容如下：



7月25日（第1節）：甚什麼是生態教會？

8月1日（第2節）：生態教會在實踐中如何運作？

8月8日（第3節）：挑戰、機遇以及您可以做甚麼？

