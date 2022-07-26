【香港書展】容靈寫出時代幽暗與光明 梁永泰：創作為捕捉年青人生命

基督教文學何時躋身世界和中國舞臺，猶如我國四大小說名著之一《紅樓夢》的出現？作家鄧建良（筆名容靈）、恩光書院院長梁永泰出席香港書展交流會分享，容靈認為基督徒文學創作是寫出時代的幽暗與光明，從而改進社會；梁永泰則挑戰未來世界媒體舞台，可否有香港和亞洲人角度？



梁永泰在會中提問，紅樓夢既是中國四大小說名著之一，基督徒思想如何在世界和中國舞臺呈現出來，並指容靈新作《中國基督教的「紅樓夢」何時出現？》所指何謂？



容靈：「二而一、一而二」的世界



容靈指出書中有一構想，中國基督徒將來出版《紅樓夢》般的名著，包涵基督教的信仰觀和創造觀，以信仰精神和生命此轉化成文學。書中提出「二而一、一而二」的世界，指人的生命是永恆可從天國看現在，紅樓夢第五回講到：「假作真時真亦假，無為有處有還無」這帶有佛家的思想，基督教則認為信徒在生命裡展現信仰，因此書中流露一種超越現世的思想。



他補充，基督教思想超越個人層面，基督教文藝創作不再固囿於傳福音，更關心社會引導人在苦難中檢視生命，看到其中的豐盛，「如果能夠整合生命將離與合概覽在基督徒的生命裡，相信二十年後中國基督徒《紅樓夢》就會出現。」



基督徒文學創作 寫出時代的幽暗與光明



至於基督徒文學貢獻方面，信仰對社會怎樣帶來啟迪？容靈回應指，任何創作必須展現時代，有人說時代黑暗，基督徒卻因著聖靈能改變，洞悉時代的黑暗，以生命貢獻社會。就他個人而言，藉著小說寫出當代的黑暗與光明給予人盼望，從中讓人反思制度的欠缺提出改進，同時亦洞察生命改變自己，基督教信仰是擁抱光明給予人盼望的。



談到香港中文文學比賽，容靈透露大約只有300篇作品參選，其實文章很吸引帶出很多反思，例如人性的黑暗，從這些作品反映很多人性的黑暗、社會制度。



容靈直言： 「我們參與創作就是用基督徒的眼光審視整個時代，從不同的文學角度技巧展現一個具有信仰色彩的小說內容，以致人們從不同的眼光看問題，超越另一個的層次。」他強調：「光明裡面有黑暗，但黑暗不是沒有光明。」



梁永泰：世界媒體舞台可否有香港和亞洲人角度？



恩光書院院長梁永泰回應指，當中有一種弔詭性，戰國時期楚國屈原創作的《天問》 跟約伯記38章相似，神是大地的起始，我們要有約伯記的情懷又有屈原的憂國憂民，就帶劃時代的作品。



攻讀傳理學、電影藝術的梁永泰亦分享參與創作的心路歷程，1984年中英聯合聲明草簽，他拍攝多元影像《根》 捕捉中國七個時代大社會的變遷，有別於教會的福音宣講叫人信耶穌得永生，提供即時的答案，而是進到香港人的憂慮，在中國的歷史層面探索繼而看人的生命，電影在香港、北美等七個城市放映。



梁永泰於1989年參與「國際青年年」拍攝給年青人的影片《亞太新人類》， 講述世界的未來在亞洲，亞洲的未來在城市，城市的未來在青年，青年的未來是對自己有夢想；影片延伸出一系列的主題探討包括：女性、後殖民、音樂、運動、戲劇等，在亞洲電視播放，觀看人數約100萬人次，1990年成為紐約國際電影電視節入圍作品。梁永泰指，成功並非有先進器材，而是捕捉青年進入他們的生命。



此外，他還有拍攝《不死的傳說》和《再見東歐》。《不死的傳說》講巴勒斯坦，捕捉以色列人受鄰國壓迫下的焦慮；1993拍攝《再見東歐》親赴東歐兩次訪問當地的年青人。



梁永泰提出挑戰：「世界媒體的舞台可否有香港和亞洲人的角度？」基督徒作家是要進入民族的幽暗處、要有世界文學的技巧、還要有天上人間的氣魄，例如2000年諾貝爾文學獎得主高行健，結合文學的技巧和世界的視野。



除了講者的分享，當日有與會者提出建議，香港處於大時代的轉變，作為文學工作者、創作人，甚至移民的港人都可以捕捉現時香港人的心態述，從說故事中流露出來；其次是電子時代文學好像逆水行舟，出版社宜考慮重新吸引讀者回來。



作家容靈新作中國基督教的《紅樓夢》何時出現？：容靈文學與創作論集，由基道出版社出版，是次交流會由該社主辦，於7月22日在香港書展期間進行。

