世界祖父母日：軍人長者憶述沙漠執勤趣事

「世界祖父母與老人日」（7月24日）基督教慈善機構呼籲全國慶祝老年人，有護理人員分享院友的趣事，如有長者曾經是職業足球員，也有前軍人曾經跟部隊進入沙漠執行任務。



據統計，英格蘭和威爾士65歲以上老人數量達到創紀錄的1,110萬，位於英格蘭倫敦的朝聖者之友協會（Pilgrims' Friend Society）正在迎接這一天，分享與老年人一起工作的樂趣，並挑戰社會對變老的誤解。



首席執行官斯蒂芬·哈默斯利（Stephen Hammersley）表示，隨著時間的推移，年長的人有機會分享對上帝恩典和憐憫的見解和經驗，這並不是過上充實充實的生活的障礙。



哈默斯利說：「老年人仍然有很多東西可以給予，而歲月的流逝往往會帶來巨大的智慧、同理心和慷慨。」



他並指，居民積極為社區生活做出貢獻，無論是彈鋼琴、與照顧者分享鼓勵的話、參加聯誼會，還是只是坐在新入住的它人旁邊幫助他們安頓下來，「院友的親們經常說，看到所愛的人通過與我們一起生活而茁壯成長。」



在該慈善機構工作的高級護理人員韋恩·巴特爾 (Wayne Bartle) 分享親身體驗，現時38歲的他，18歲入行，在該協會屬下的馬忤斯之家 作了20年。在所有的風風雨雨中，總能找到笑的方式；人們似乎認為隨著年齡的增長會失去幽默感，但事實上老年人的幽默感最好。



他還表示，雖然每周工作50至60小時，但那裡像一家人，大家平等對待，感覺更像是一家人共度時光在一起多於上班。



老年人有很多東西可以給予，但年輕人並不總是花時間去了解；詢問他們的生活或他們能做甚麼。當你問這些問題時，總會聽到最令人驚奇的故事。



「一位長者是前哈德斯菲爾德鎮的職業足球運動員，但因為發生二次世界大戰停下了喜愛的運動員生涯。另一位院友身上有紋身，當我好奇詢問時，他告訴我有趣的故事，原來他以前是軍人，曾經跟部隊進入沙漠執行任務，並以紋身記念這件難忘之事。」

